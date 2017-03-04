İstanbul'da konferansa hazırlanan Hizb-ut Tahrir'e şok

Şeriatçı Hizb-ut Tahrir örgütünün 5 Mart’ta İstanbul’da düzenlemek istediği hilafet konferansı iptal edildi. Hizb-ut Tahrir örgütü hilafet konferansı için yaptığı çağrıda laiklik ve cumhuriyet “şeytani rejim” olarak adlandırılmıştı.

İptal üzerine şeriatçı Hizb-ut Tahrir açıklama yaptı. Örgüt Bayrampaşa Kaymakamlığı’nın iptal ettiği konferans için CHP’yi ve Gülen Cemaati’ni sorumlu tuttu. Açıklamada, örgütün medya bürosu başkanı Mahmut Kar ile Osman Yıldız’ın da gözaltına alındığı ifade edildi.

İşte Şeriatçı Hizb-ut Tahrir’in yaptığı açıklama:

“Hizb-ut Tahrir Medya Bürosu tarafından organize edilen 5 Mart 2017 Pazar günü İstanbul’da ‘Dünya Hilafet’e Neden Muhtaç’ başlıklı konferansımız, CHP ve Paralel Yapının bastırması sonucu Bayrampaşa Kaymakamlığı tarafından iptal edildi.

Medya Bürosu Başkanımız Sayın Mahmut Kar ve Sayın Osman Yıldız gözaltına alındı.”

Hizb-ut Tahrir örgütü, referanduma ilişkin yaptığı açıklamada da "Türkiye’yi Kalkındıracak Olan Ne Parlamenter Sistem Ne de Başkanlık Sistemidir O Ancak İslam’ın Yönetim Sistemi Olan Raşidi Hilafet’tir!" demişti.