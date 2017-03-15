  • Türk Hacker'lar o hesapları bir bir ele geçirdi
  • Türkiye'den AB'ye tarihi rest
  • İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI ! 7 YILIN ZİRVESİNDE...
  • MEHMETÇİĞE HAİN TUZAK: 2 ŞEHİT VAR !
  • Melih Gökçek'ten şoke eden Bülent Arınç iddiası
YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

İSTANBUL'DA KORKUNÇ KAZA

İstanbul'da korkunç kaza

Kadıköy sahilyolunda lastiği patlayan dolmuş dehşet saçtı. KAzada 3 yolcu yaralandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Kadıköy sahilyolunda lastiği patlayan dolmuş kontrolden önce kaldırıma çıktı, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazada dolmuşta bulunan 3 yolcu yaralandı.

Kaza saat 11.00 sıralarında sahilyolu Suadiye mevkiinde meydana geldi. Kadıköy-Bostancı hattında çalışan Adem Ateş'in kullandığı dolmuş, Maltepe istikametine ilerlerken sol ön lastiği patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırımı çıktıktan sonra aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk devrilirken minibüste bulunan yolcular yaralandı.

İstanbul'da korkunç kaza

YARALI KADIN YOLCU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kazayı gören çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen polis ekipleri dubalarla çevre güvenliğini alarak başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hafif yaralı yolculardan Ebru Özbek gözyaşlarını tutamadı. Olay yerine gelen arkadaşı, kadına sarılarak teselli etmeye çalıştı.

İstanbul'da korkunç kaza

3 YOLCU YARALI

Dolmuşta bulunan 3 yolcu hafif şeklide yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı . Kaza nedeniyle aksayan trafik , aracın kaldırılmasını ardından tekrar normale döndü.

İstanbul'da korkunç kaza

DHA
101
-
Esra Erol'a çok ağır suçlama !Esra Erol'a çok ağır suçlama !
Satiye'nin 20 yıllık erkeklik savaşı !Satiye'nin 20 yıllık erkeklik savaşı !
Erdoğan'ın tepki gösterdiği Feyzioğlu'ndan cevapErdoğan'ın tepki gösterdiği Feyzioğlu'ndan cevap
Erdoğan: Sakın ha bu ikiliye oy vermeyinErdoğan: Sakın ha bu ikiliye oy vermeyin
''Türkiye Osmanlı döneminde bile bu kadar rencide olmadı''''Türkiye Osmanlı döneminde bile bu kadar rencide olmadı''
CHP'li Sertel: Başbakan'ın oğlunun Hollanda'da yatırımı var mı ?CHP'li Sertel: Başbakan'ın oğlunun Hollanda'da yatırımı var mı ?
Kesik el cinayetinde müebbetKesik el cinayetinde müebbet
5 darbeci askerin daha Yunanistan'a kaçtığı iddia edildi5 darbeci askerin daha Yunanistan'a kaçtığı iddia edildi
Hollanda'da yaşayan Türkler krize ne diyor ?Hollanda'da yaşayan Türkler krize ne diyor ?
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS