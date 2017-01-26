İstanbul'da korkunç olay !

İstanbul Eminönü'nde annesi tarafından denize atıldığı belirtilen 40 günlük Tuğçe bebeği arama çalışmaları devam ediyor. Deniz Polisi, dün havanın kararmasının ardından sona eren çalışmalar saat 11.00'de yeniden başladı. Deniz Polisi'ne bağlı dalgıç timi Eminönü Adalar İskelesi önünde dalarak bebeği aramaya devam ediyor.

İstanbul'da dün polise giden bir kadın, birlikte yaşadığı sevgilisinden olan 40 günlük bebeğini bunalıma girerek önce evinde bulunan kurusıkı tabancayla öldürmeye çalıştığını, ardından da Eminönü İskelesi’nden denize attığını söylemişti.

Kadının verdiği bilgi doğrultusunda deniz polisi, Eminönü İskelesi ve çevresinde bebeği bulmak için denizde arama çalışması başlatmıştı. Yaklaşık bir saat süren arama çalışmaları sonuç vermezken havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar, bugün saat 11.00'de yeniden başladı. Deniz Polisi'ne bağlı dalgıç timi Eminönü Adalar İskelesi önünde dalarak bebeği aramaya devam ediyor.

POLİS AÇIKLAMA YAPTI



Olayla İstanbul Emniyet Müdürlüğü de bir açıklama yaptı. Dün akşam yapılan açıklamada, "Fatma K. (35) yaklaşık 40 gün önce birlikte yaşadığı Mustafa T.’den (36) bir bebeğinin olduğunu söyledi. Mustafa T. nin bebeği istemediği ve bebekten kurtulması yönünde söylemlerde bulunmasıyla, ilk önce kurusıkıdan bozma tabanca ile bebeği öldürmeyi denediği, tabancanın tutukluk yapması üzerine Eminönü bölgesinde bulunan BUDO iskelesi yakınlarından bebeği denize attığını beyan etti. Fatma K.’nın, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’nde işlemleri devam etmektedir." denildi.