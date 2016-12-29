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İSTANBUL'DA KORKUTAN PATLAMA

İstanbul'da korkutan patlama

İstanbul'da bir dairede doğalgaz patlaması meydana geldi. Şans eseri yaralanan olmadı.

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Davutpaşa'da bir sitede bulunan dairede meydana gelen doğalgaz patlamasında cam ve çerçeveler fırlayarak aşağıya düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 16:00 sıralarında Tozkoparan Mahallesi Cömertkent Sitesi'nde bulunan 12 katlı apartmanın 10'uncu katındaki dairede meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenden dolayı evde kimsenin bulunmadığı sırada dairenin doğalgaz kombisinde büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle dairenin camları ve çerçeveleri yerinden sökülerek 10'uncu kattan aşağı fırladı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Öte yandan olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri de patlama yaşanan evde inceleme yaptı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Sitenin sakinleri büyük bir gürültünün meydana geldiğini ve o sırada doğalgaz patlamasının yaşandığı evde kimsenin olmadığını söyledi.

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