İstanbul'da korkutan patlama !

Kağıthane'de bir binanın giriş katındaki dairede patlama meydana geldi. Patlamanın ilk belirlemelere göre tüpten kaynaklandığı belirtilirken 1 kişi yaralandı. Patlamayla dairede ve çevredeki evlerde hasar meydana geldi.

Patlama, Hürriyet Mahallesi Saygı Sokak'taki 4 katlı binanın girişindeki dairede meydana geldi. Patlamayla sokak bir anda savaş alanına döndü. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Patlamanın meydana geldiği dairede oturan bir kadın yaralandı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin ve itfaiye ekiplerinin incelemeleri sürüyor.