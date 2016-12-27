İSTANBUL'DA MAFYA OPERASYONU

İstanbul'da mafya operasyonu

İstanbul'da başlatılan mafya operasyonunda 45 kişi gözaltına alındı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İstanbul Polisi'nin düzenlediği mafya operasyonunda 45 kişi gözaltına alındı. Sedat Şahin ve Alattin Saral hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün Sarallar ve Şahinler olarak bilinen suç örgütüne düzenlediği operasyonda gözaltına alınanların sayısı 45 oldu.

5862251d67b0a93b907010fe.jpg

Sözcü'nün haberine göre, gözaltına alınanlar arasında Sarallar grubunun liderlerinden Burhanettin Saral’ın da olduğu öğrenildi. Saralların diğer ‘önemli ismi’ Alattin Saral ile Şahinler grubunun lideri Sedat Şahin hakkında da yakalama kararı olduğu bildirildi.

Sözcü
1169
Hıncal Uluç'a çok ağır suçlamaHıncal Uluç'a çok ağır suçlama
İstanbul'da Reikili tedavi rezaletiİstanbul'da Reikili tedavi rezaleti
Akıncı Üssü'nde yakıt tanklarını sığınağa saklamışlarAkıncı Üssü'nde yakıt tanklarını sığınağa saklamışlar
Düşen Rus uçağıyla ilgili yeni açıklamaDüşen Rus uçağıyla ilgili yeni açıklama
Yalıda öldürülen şoförün cenazesinde gergin anlarYalıda öldürülen şoförün cenazesinde gergin anlar
Yılmaz Morgül'den büyük gafYılmaz Morgül'den büyük gaf
AP Başkanı Türkiye'ye hızlı vize serbestine karşıAP Başkanı Türkiye'ye hızlı vize serbestine karşı
Türkiye sınırında kuş gribi alarmı!Türkiye sınırında kuş gribi alarmı!
"Silah sıkmayın" diyen kadını öldürdüler"Silah sıkmayın" diyen kadını öldürdüler
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS