İşte o açıklama “Devam eden ve meteorolojik değerlendirmelere göre artması beklenen kar yağışının İlimizde yol açabileceği trafik yoğunluğu ve olumsuzlukları en aza indirebilmek için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin mesai sona erme saati, bugüne (09.01.2017) mahsus olmak üzere 15.30 olarak belirlenmiştir.

Haftanın son günü ülkenin orta kesimlerinde kuvvetlenen kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı. Doğu'da şiddetli don ve buzlanma devam ediyor. Güney'deki şiddetli sağanaklar salı günü daha da aşırı yağarak yine sel ve su baskını riskini artıracak. İstanbul'daki kar yağışının bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kar yağışının öğle saatlerinde etkisini artıracağını belirtti.

Yapılan açıklamada, "İstanbul'da halen aralıklarla devam etmekte olan kar yağışının, bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak gece saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Mevcut kar örtüsü üzerine güney kıyılarda 5 cm, iç ve kuzey kesimlerde 10- 15 cm arasında ek örtü oluşturması beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği; ulaşımda aksamalar, buzlanma, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

2009'DAN BERİ BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, kar yağışı ile ilgili kameraların karşısına geçti. Topbaş, İstanbul'da kar yağışının 2009'dan beri en yoğun kar yağışını gözlemlediklerini belirterek, vatandaşları uyardı. Topbaş, "2009'dan beri en yoğun kar yağışını gözlemledik. Yer yer bazı bölgelerde 120 santimetreyi bulan kalınlıkta kar yoğunluğu oluştu. 7 bin civarı personel ve bin 340 araç, yoğun çalışma yaptı. 50 bin ton tuz döküldü ve 370 ton solüsyon kullanıldı. İlçe belediyelerine de yardımcı olduk. 40 bin ton civarında da onlara destek verdik." diye konuştu.

KAR LASTİĞİ UYARISI

Her zaman kış lastiği konusunda uyarılarda bulunduklarını hatırlatan Topbaş, şöyle devam etti:

"Maalesef bu yağışta da kış lastiği olmayanların trafiğe çıkması, sorunlara yol açtı. Ayrıca, kent içinden özellikle Mahmutbey gişesinden geçen büyük araçlar, tırlar, iki taraflı trafiğe sebep oldu. 250 civarı tır ve ağır vasıtayı, itfaiyelerimiz ters yönden girip, bariyerleri kesmeyle ancak çıkartarak yolu açabildiler. Yer yer vatandaşlarımız 7-8 saat sonra gidecekleri yerlere ulaşabildi. Tedbirsiz olursak, sadece kendimize değil, herkese sıkıntı verebiliyoruz. Sadece kar olduğu zaman değil, sıcaklığın 7 derecenin altına düştüğü yağışlı havalarda da gizli buzlanmalarda bile yine kış lastiğine ihtiyaç var. Sadece ticari araçlara zorunlu haline getirilen bu kış lastiği uygulamasının tüm araçlara zorunlu hale getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kış lastiği yoksa lütfen trafiğe çıkmayınız."

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI ?

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Kar yağışı ve soğuk havanın bugün de devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji, uyarı üstüne uyarıda bulunurken, belediye ekipleri de teyakkuza geçmiş durumda. Peki İstanbul'da 10 Ocak Salı günü okullar tatil olacak mı ? Öğrenci ve veliler şimdiden bu sorunun cevabını aramaya başladı. İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz resmi açıklama yok. Gelişmeleri sürekli güncellenen haberimizden takip edebilirsiniz