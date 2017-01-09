İSTANBUL'DA OKULLAR YARIN DA TATİL EDİLDİ !

İstanbul'da geçtiğimiz Cuma günü başlayan ve halen devam eden kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verilmişti. Veliler ve öğrenciler yarın da okullar tatil edilecek mi diye düşünürken beklenen haber İstanbul Valisi Vasip Şahin'den geldi. Vali Şahin İstanbul'da yarın da eğitime ara verildiğini duyurdu.

KAMUDA MESAİ ÖNE ÇEKİLDİ

Vasip Şahin kar yağışı nedeniyle kentte bugün kamu kurum ve kuruluşlarında mesainin 15.30'a çekildiğini açıkladı. Vali Şahin'in öğleden sonra veya akşamsaatlerinde İstanbul'da kar tatilinin uzatılıp uzatılmayacağını açıklaması bekleniyor.

THY TÜM UÇUŞLARI DURDURDU

Türk Hava Yolları (THY), Atatürk Havalimanı çıkışlı ve varışlı seferlerini bugün saat 24.00’a kadar iptal etti.

Atatürk Havalimanı’nda görüş şartlarının düşmesi nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) tüm iç ve dış hat seferlerini saat 18.00’e kadar durdurmuştu. DHA'dan az önce gelen habere göre Türk Hava Yolları Atatürk Havalimanı çıkışlı ve varışlı iç hat seferlerini bugün saat 24.00’a kadar iptal etti.

Kararı THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Atatürk Havalimanı çıkışlı ve varışlı bugün 24’e kadar olan İç hat seferleri olumsuz hava şartları sebebi ile İPTAL edilmiştir" diyerek twitter hesabından duyurdu.

METEOROLOJİDEN KAR UYARISI

İstanbul'da halen aralıklarla devam etmekte olan kar yağışının, öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kar yağışının öğle saatlerinde etkisini artıracağını belirtti. Yapılan açıklamada, "İstanbul'da halen aralıklarla devam etmekte olan kar yağışının, bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak gece saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Mevcut kar örtüsü üzerine güney kıyılarda 5 cm, iç ve kuzey kesimlerde 10- 15 cm arasında ek örtü oluşturması beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği; ulaşımda aksamalar, buzlanma, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.



FIRTINA UYARISI



Öte yandan Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Marmara; rüzgarın 10.01.2017 (Salı) yarın ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın; 10.01.2017 (Salı) günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir" denildi.

ÇANAKKALE'DE SALI GÜNÜ OKULLAR TATİL

Çanakkale’de tüm okullar salı günü tatil edildi. Çanakkale Valiliği'nden yapılan duyuruda, “Olumsuz hava şartları (kar-buzlanma) nedeniyle merkez, Çan, Lapseki, Ezine, Eceabat, Biga, Yenice, Bayramiç, Ayvacık, Gelibolu, Bozcaada, Gökçeada’da Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm özel-resmi okullar ve kurumlar, 10.01.2017 tarihinde bir gün süreyle tatil edilmiştir” denildi.

BALIKESİR (BANDIRMA VE GÖNEN)

Balıkesir'in Bandırma ve Gönen İlçelerinde, 10 Ocak Salı günü anaokulu, ilk ve ortaokullar ile liseler tatil edildi. Marmara bölgesinde etkili olan kar ve tipi Balıkesir’in Bandırma ve Gönen ilçelerinde, anaokulu, ilk, orta ve liselerde okulların bir gün tatil olmasına neden oldu. Bu iki ilçede, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

YALOVA'DA SALI GÜNÜ OKULLAR TATİL

Yalova Valiliği’nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle yarın okulların bir gün tatil edildiği duyuruldu. Valilik açıklamasında, "Olumsuz hava şartlarının devam etmesi ve yoğun buzlanma nedeniyle, ilimiz genelinde tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 10 Ocak 2017 Salı günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaklardır" denildi.