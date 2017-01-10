İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da okulların yarın (11 Ocak Çarşamba) günü de tatil edildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde beklenenin üzerinde kar yağışı sebebiyle ulaşım güvenliği bakımından eğitim-öğretime Çarşamba günü ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yoğunluğu tahminlerin üzerinde seyreden kar yağışının bugün de etkisini sürdüreceği beklenmektedir. Bu nedenle meydana gelen kar birikintileri, don ve buzlanmanın özellikle ara cadde ve sokaklarda araç trafiği ve yaya ulaşımında yol açtığı olumsuz etkiler göz önüne alınarak herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmi ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde, gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine yarın (11 Ocak 2017 Çarşamba) ara verilmesi uygun görülmüştür" denildi.

KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ ?

CNNTürk Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli, "Kar yağışı devam edecek. Yüksek kesimlerde kar, düşük rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde devam edecek. Perşembe sabahına da karla uyanacağız. İki gün daha İstanbulda karlı olacak" tahmininde bulundu.

İZMİR DE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği İzmir'de kar yağışı etkili oluyor.Sabah saatlerinde karla karışık yağmur olarak görülen yağış, bir süre sonra kara döndü. Lapa lapa yağan kar, yüksek kesimlerin yanı sıra şehir merkezini de beyazörtüyle kapladı. İzmir'de 4 Ocak 2002'den sonra görülen en etkili kar yağışı, kentin farklı noktalarındaki Atatürk Maskı, Mevlana Anıtı gibi kentin simgelerinde güzel görüntüler oluşturdu.