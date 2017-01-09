İstanbul'da okullar yarın da tatil edilecek mi ?

İstanbul Valisi Vasip Şahin, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün (09.01.2017 Pazartesi) için kent genelinde okulların tatil edildiğini duyurdu.

Ancak kar yağışının İstanbul'da Perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor. Bu durumda bugün veliler ve öğrenciler İstanbul Valililiği'nin yarın için vereceği kararı bekliyor.

İşte bugün tatil yapacak diğer iller;

BURSA

Bursa Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü anaokulu, ilk ve ortaokullar ile liselerin tatil edildiğini açıkladı. Aynı gün, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Bursa Valiliği kar tatilini yazılı açıklama ile duyurdu. Olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiği için bu kararın alındığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“İlimiz genelinde tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak 2017 Pazartesi günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaklardır.”

ZONGULDAK

Zonguldak’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 09.01.2017 tarihinde okullar bir gün süreyle tatil edilirken, engelli ve hamile kamu personeline de 1 günlük idari izin verildi.

Zonguldak Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimiz Merkez bağlı belde ve köyler ile Kozlu ve Kilimli ilçelerinde yaygın, örgün ve özel eğitim kurumlarında okullar 09.01.2017 tarihinde 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlilerimiz de 1 gün idari izinlilerdir” denildi.

Öte yandan Zonguldak Valisi Ali Kaban da kar tatilini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Vali Kaban’ın paylaşımında, “Zonguldak’a güzel bir kar yağıyor. Beklenen oldu sonunda. 09.01.2017 Pazartesi günü için okullar tatil. Keyfini çıkarın” ifadeleri yer aldı.

ÇANAKKALE

Çanakkale’de iki gün boyunca etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kent merkezi ile 8 ilçesindeki tüm okullar 09.01.2017 tarihinde bir gün, Gelibolu’da ise iki gün tatil edildi. İl merkezindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin bir gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş, iki gün boyunca etkili olan kar yağışının yanında hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye kadar düşmesi nedeniyle meydana gelen buzlanmadan dolayı ilk ve orta dereceli okullarla ilgili tatil kararı aldıklarını söyledi. Buna göre Çanakkale kent merkezi ile birlikte Çan, Lapseki, Eceabat, Ezine, Biga, Ayvacık, Bayramiç ve Yenice İlçelerinde ilk ve orta dereceli okulların pazartesi günü, Gelibolu İlçesinde ise pazartesi ve salı günü tatil edildiği açıklandı. Ayrıca Valilik, il merkezindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin bir gün idari izinli sayılacağını bildirdi. Gökçeada, Bozcaada ve Eceabat İlçelerinde ise okullarda eğitim öğretim devam edecek.

YALOVA

Yalova’da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki okullar 09.01.2017 günü için 1 gün tatil edildi.

Yalova Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, olumsuz hava şartları nedeniyle okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Müdür Turan yaptığı açıklamada, “Olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiğinden, il genelindeki tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak Pazartesi günü, bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür.”

Müdür Turan, 10 Ocak Salı günü için ise henüz bir karar alınmadığını söyledi.

SİVAS

Sivas’ta olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Sivas Valiliği bazı ilçelerde eğitim faaliyetlerinin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 1 gün süreyle tatil edilmesi kararını aldı. Yapılan değerlendirme sonucu, Gemerek, Şarkışla, Yıldızeli ilçeleri tamamen, Gürün, Kangal ve Ulaş ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitim verilen okullar 9 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle tatil edildi.

BALIKESİR

Balıkesir’in 12 ilçesinde okullar tamamen, 7 ilçesinde ise sadece taşımalı sistemde öğrenim gören öğrenciler için 09.01.2017 günü için 1 gün süreyle kar tatili verildi. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacağı bildirildi.

Balıkesir Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Olumsuz hava şartları nedeniyle Susurluk, İvrindi, Sındırgı, Savaştepe, Gönen, Bandırma, Erdek, Manyas, Kepsut, Dursunbey, Marmara ve Balya ilçelerinde, ilkokul, ortaokul ve liselerde 09 Ocak Pazartesi günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Edremit, Burhaniye, Gömeç, Havran, Altıeylül, Bigadiç ve Karesi ilçelerinde de 9 Ocak Pazartesi günü taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitim 1 gün tatil edilmiştir. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır” denildi.

TOKAT

Tokat’ta öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürürken, il genelinde okullar 09.01.2017 Pazartesi günü bir gün tatil edildi.

Kentte dün gece etkili olan sağanak yağış, bugün öğle saatlerinde kara dönüştü. Kent merkezinde yaklaşık 5 saat etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 10 santim olduğu kentte vatandaşlar ise kara hazırlıksız yakalandı. Araçlarına zincir takmayan sürücüler zor anlar yaşadı. Şehirlerarası yollarda ise önlem alan trafik polisleri sürücüleri uyardı. Bu arada kentte olan etkili olan kar yağışı sonrası Valilik kadarıyla 09.01.2017 Pazartesi günü için il genelinde ilk ve orta dereceli okullar bir gün tatil edildi.

SAMSUN

Samsun Valisi İbrahim Şahin, 9 Ocak Pazartesi günü 6 ilçede yaptığı kar tatilini il geneline uygulama kararı aldı ve bütün okulların tatil olduğunu açıkladı.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Valimiz Sayın İbrahim Şahin, olumsuz hava şartlarından dolayı 09 Ocak 2017 Pazartesi günü Samsun İl genelinde tüm okulların tatil edildiğini açıkladı. Valimiz Sayın İbrahim Şahin ayrıca, aynı gün çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını ifade etti” dedi.

KOCAELİ

Kacaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 09.01.2017 Pazartesi günü için bir gün tatil edildiğini açıkladı.

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu 09.01.2017 Pazartesi için il genelinde okulların tatil olduğunu açıkladı. Vali Güzeloğlu twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili öğrenciler, olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma nedeniyle ilimizde 9 Ocak günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir” diye açıklamada bulundu. Vali Güzeloğlu ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de 09.01.2017 Pazartesi günü için idari izinli olduğunu bildirdi.

EDİRNE-TEKİRDAĞ-KIRKLARELİ

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli valilikleri yoğun kar yağışının ardından 09.01.2017 Pazartesi günü için eğitime 1 gün ara verilerek tatil edildiğini, kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de 1 gün idari izinli sayılacağını açıkladı.

Balkanlar üzerinden gelen yağışı havanın etkisine giren Trakya’da, 3 gündür süren kar yağışı dün gece itibariyle etkisini yitirdi. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli valilikleri, kar yağışının ardından meydana gelen buzlanma ve sıfırın altına inen hava nedeniyle eğitime 09.01.2017 Pazartesi günü için 1 günlük ara verildiğini açıkladı.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli Valiliği açıklamalarında şöyle denildi:

“09/01/2017 Pazartesi günü merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm özel/resmi okullar ve kurumlar, kar/buzlanma nedeniyle 1 (Bir) gün tatil edilmiştir. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personel 09/01/2017 Pazartesi günü 1(Bir) gün idari izinli sayılacaktır.”

NEVŞEHİR

Nevşehir’de yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Valilik’ten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu karar gereğince; bu gece saatleri itibariyle il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı beklenildiğinden, havanın soğuması, buzlanma ve don tehlikesi sonucu ulaşımda oluşacak olumsuzluklar nedeni ile Nevşehir genelinde, eğitim ve öğretime Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacak.

KOCAELİ

Kocaeli Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 9 Ocak Pazartesi günü tatil edildiğini açıkladı.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartlarının yol açtığı buzlanma riski nedeniyle il genelinde anaokulları, ilk, orta, lise ve yaygın eğitim kurumlarında (özel rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitim ve öğretime 09.01.2017 Pazartesi günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür” denildi.

Yapılan açıklamada aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

BARTIN

Bartın’da etkili olan kar yağışı sonrasında Vali Nusret Dirim’den kar tatili açıklaması geldi.

Bartın Valisi Nusret Dirim, yoğun kar yağışı nedeniyle Kurucaşile ilçesi merkez ve köylerinde okulların 9 Ocak Pazartesi günü için 1 gün tatil edildiğini açıkladı. Bartın il geneli için ise ilerleyen saatlerde tatil konusunda değerlendirme yapılacağını belirten Vali Dirim, bir değişiklik olursa bilgilendirme yapılacağını açıkladı.

SAMSUN

Samsun’da etkili kar yağışı nedeniyle İlkadım İlçesi’nde de 09.01.2017 Pazartesi günü için okullar tatil edildi. Ayrıca bu ilçedeki hamile ve özürlü kamu çalışanlarına bir gün idari izin verildiği açıklandı.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle Samsun’un Terme, Asarcık, Vezirköprü, Alaçam ve Yakakent ilçelerinde toplam 30 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 60 santimetreye ulaştı. Karayollarında sürücüler tipi ve buzlanma nedeniyle uyarılırken yüksek kesimlerdeki çiftçiler için de zirai don uyarısı yapıldı.

KASTAMONU

Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Kastamonu merkezindeki tüm okullar ile merkeze bağlı taşımalı eğitim yapılan okullarda 9 Ocak Pazartesi günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

KONYA

Konya’da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez Meram, Selçuklu ve Karatay ile Akşehir ve Tuzlukçu ilçelerinde 09.01.2017 Pazartesi günü için eğitime 1 gün ara verildi.

Konya Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, merkez Meram, Selçuklu ve Karatay ile Akşehir ve Tuzlukçu ilçelerinde 09 Ocak Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullar, özel kreş ve gündüz bakım evlerinin tatil olduğunu açıkladı. İl genelindeki kamu kurumunda çalışan hamile ve engellilerin idari izinli olduğu belirtildi.

SAKARYA

Sakarya’da olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü için il genelinde okullar tatil edildi.

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile görüşerek olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Ocak pazartesi günü il genelinde tüm okulların bir gün süreyle tatil edilmesi kararını verdi.

BOLU

Bolu’da aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar 9 Ocak Pazartesi günü için bir gün süreyle tatil edilirken, kamuda çalışan engelli ve hamilelere de idari izin verildi.

İl genelinde aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi. Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimizde devam eden kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle il merkez ve ilçelerde 9 Ocak Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca 9 Ocak Pazartesi günü engelli ve hamile kamu görevlileri 1 gün idari izinli sayılacaktır. Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezleri İle Halk Eğitim Merkezleri’de 9 Ocak 2017 günü bir gün tatil edilmiştir” denildi.

AMASYA

Amasya'da etkili olan kar yağışı dolayısıyla il genelinde okullar 9 Ocak Pazartesi günü için tatil edildi.

Amasya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, 9 Ocak 2017 Pazartesi günü Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okullar ile Halk Eğitim Merkezlerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiğini açıkladı.

Öte yandan yağıştan dolayı il genelindeki kamu kurumlarında görev yapan engelli memurların da bir gün idari izinli olduğu öğrenildi.

DÜZCE

Düzce Akçakoca’yı etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü okullar tatil edildi. Akçakoca Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, pazartesi günü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akçakoca Hıfzıssıhha kararıyla okullar tatil edildi. Ayrıca, hamile, engelli memurlar idari izinli sayılacak.

MANİSA

Manisada hafta sonu etkisi gösteren kar yağışı nedeniyle Gördes İlçesi’ndeki tüm okullar, Yunusemre, Selendi, Akhisar, Şehzadeler, Turgutlu, Kırkağaç, Soma ve Salihli ilçelerinde ise taşımalı eğitim gören okullarda eğitime 9 Ocak Pazartesi günü için bir gün ara verildi.

Manisa il genelinde haftasonu etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle bazı ilçelerdeki okullar 9 Ocak Pazartesi günü için bir gün tatil edildi. Manisa Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Gördes İlçesi’ndeki tüm okullar, Yunusemre, Selendi, Akhisar, Şehzadeler, Turgutlu, Kırkağaç, Soma ve Salihli ilçelerinde ise taşımalı eğitim alan kırsal mahallelerdeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine bir günlük tatil verildi. Saruhanlı, Gölmarmara, Sarıgöl, Alaşehir, Köprübaşı, Kula, Ahmetli ve Demirci ilçelerindeki okullarda ise eğitime devam edeceği bildirildi.

AKSARAY

Aksaray’da, kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 9 Ocak 2017 Pazartesi günü ara verildiği bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışının yaşandığını belirtti. Yağışın etkisini artırdığını aktaran Kartal, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 09 Ocak Pazartesi ara verildiğini kaydetti.

ÇORUM

Çorum’da etkili kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile İskilip, Ortaköy ve Mecitözü ilçelerinde yarın için okullar tatil edildi.

Çorum’da gün boyu etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile İskilip, Ortaköy ve Mecitözü ilçelerindeki yarın okulların tatil edilerek eğitim- öğretime ara verildiği belirtildi.

YOZGAT

Yozgat’ta da yoğun kar yağışı sebebiyle Yenifakılı ilçe merkezi ve köylerinde de eğitime 1 gün ara verildi. İlçede 5 köy yolu da ulaşıma kapandı. Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, yoğun kar yağışının sürdüğünü belirerek, 5 köy yolunun kapalı olduğunu, okulların da 9 Ocak 2017 Pazartesi günü için tatil edildiğini söyledi.

BİLECİK

Bilecik’in 2 ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için tatil edildi.

Bilecik Valiliği’nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Bilecik'in Söğüt ve Yenipazar ilçeleri ile bağlı köylerinde önlem amaçlı olarak eğitime 9 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın yüksek kesimleri ile kuzey ilçelerinde etkisini iyi artıran kar ve beraberindeki tipi hayatı olumsuz etkiledi. Afşin, Elbistan, Göksun, Nurhak, Çağlayancerit ile Afşin ilçelerinde okullar 9 Ocak 2017 Pazartesi günü tatil edilirken, Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışının Kahramanmaraş'ta şiddetini artırmasıyla Kahramanmaraş-Kayseri karayolu üzerinde sürücüler yolda kaldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM), ekipleri şiddetli kar yağışına rağmen karayollarını trafiğe açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Trafik ekipleri ağır tonajlı araçlar başta olmak üzere yolcu otobüslerinin geçişlerine izin vermiyor.

NİĞDE

Niğde'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Niğde Valiliği aşırı buzlanma ve soğuk sebebiyle okulların 9 Ocak Pazartesi günü İl genelinde okulların 1 gün tatil olduğunu duyurdu.

SİNOP

Sinop’ta yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Sinop Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, “Aralıklı olarak devam eden kar yağışı neticesinde, kar birikintileri, don ve buzlanmanın araç trafiği ve yaya ulaşımında yol açacağı olumsuz etkiler göz önüne alınarak, herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için, Saraydüzü, Erfelek ve Türkeli ilçelerimizde tüm ilk ve orta dereceli okullar, Özel Eğitim Kurumları, Kreş ve Gündüz Bakım Evleri dahil olmak üzere, Boyabat ve Ayancık ilçelerimizde sadece taşımalı eğitim yapan okullarda, Durağan ilçemizde Tekiryaylası Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda ve taşımalı eğitim yapan okullarda, Dikmen ilçemizde ise Büyükdağ, Dumanlı ve Çanakçı köylerinde taşımalı eğitim yapan okullarda eğitim ve öğretim faaliyetlerine 09 Ocak 2017 Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmesi uygun görülmüştür. Saraydüzü, Erfelek ve Türkeli ilçelerimizde kamuda görev yapan hamile bayanlarımız ve engelli vatandaşlarımız 09.01.2017 Pazartesi günü bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır” denildi.

ORDU

Ordu’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 12 ilçede okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Ordu’da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, yoğun kar yağışı nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru ve Ulubey’de okullar 9 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle tatil edildi. Kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde bazı mahalle yollarıda ulaşıma kapandı.

KAYSERİ

Kayseri’de yoğun kar yağışı eğitim ve öğretimi etkiledi.

Yoğun kar yağışı Kayseri’nin ilçelerinde etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle Akkışla, Bünyan, Develi, Tomarza, Felahiye, Pınarbaşı, Sarız ilçelerinde okullar bir günlüğüne tatil edildi.

Kocasinan, Melikgazi ve Talas ile Sarıoğlan ilçe merkezi haricinde ise taşımalı eğitim yapan okullarda eğitim ve öğretim bir gün tatil edildi.