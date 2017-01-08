İSTANBUL'DA OLAĞANÜSTÜ HAL !

İstanbul'da olağanüstü hal !

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar yağdıktan sonra İstanbullular için seferber oldu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, kar yağışının başladığı günden itibaren 1347 araç ve iş makinesiyle 9 bölgede, 7 bin personelle görev yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM)  yapılan açıklamaya göre, 6 Ocak Cuma akşam saatlerinde İstanbul'u etkisini altına  alan yoğun kar fırtınası özellikle Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Avcılar,  Esenyurt, Başakşehir, Arnavutköy, Mahmutbey olmak üzere il genelinde etkili oldu.
 
Gece de aralıklarla devam eden ve bölgesel olarak tipi şeklinde etkili  olan kar yağışı trafikte olumsuzluk yaşatmadı.
 
İBB ekipleri gece boyunca TEM karayolunda, kara yolları ekiplerine  araç ve tuz takviyesi yaparak yolun açık tutulmasını sağladı.

İlçe belediyelerine de ek tuz takviyesi yapılırken, karayollarının  tıkanmasının ve yaşanan kazaların kış lastiği takılmamasından kaynaklandığı  belirlendi.
 
Bu arada trafikte bekleyen vatandaşlara da kumanya, çay ve hazır çorba  dağıtıldı.
 
İBB ekipleri, kar yağışının başladığı günden itibaren 1347 araç ve iş  makinesi ile 9 bölgede, üç vardiya halinde 7 bin personelle görev yaptı.
 
İBB Yol Bakım Daire Başkanlığına bağlı kar küreme ekiplerince de gece  saatlerinden sabaha kadar 8 bin 689 toz tuz, 36 ton solisyon kullanıldı. Öte  yandan 723 evsiz vatandaş da Zeytinburnu Spor Kompleksinde misafir ediliyor.
 
Metro ve tramvay hatları 24 saat kesintisiz hizmet verdi
 
Gece boyunca, ilgili ekipler üst geçit, meydan ve otobüs duraklarında  kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
 
Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'daki metro ve tramvay hatlarında  24 saat kesintisiz hizmet verirken, metrobüs hattına da ek seferler konuldu.
 
Bu sabah 08.00 itibarıyla kar kalınlığı, Çatalca Subaşı mevkinde 110,  Arnavutköy'de 60-65, Büyükçekmece ve Sultangazi'de 55-60, Başakşehir, Esenyurt,  Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa'da 45-50, Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer ile Zekeriyaköy'de  40, Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak'da 30-35, Uğur Mumcu,  Bahçelievler, Küçükçekmece'de 25, Çekmeköy, Ümraniye ve Sancaktepe'de 20,  Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş ile Bakırköy'de 15-18,  Pendik, Kartal ve Tuzla'da da 10 santimetre olarak ölçüldü.
 
Kar yağışı Anadolu Yakasında etkili olmak üzere kent genelinde  aralıklarla devam ediyor.

AA
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