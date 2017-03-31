İstanbul'da operasyon ! Binlerce polis katıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, 39 ilçede, 200 noktada, 5 bin polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapılıyor.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan koordinesinde "Yeditepe Huzur" adıyla yürütülen uygulamada, aranan şahıslar, silah ve bıçak taşıyanlarla, uyuşturucu satıcıları başta olmak üzere şüpheliler üzerinde çalışılıyor.

Asayiş, narkotik, mali, terör, organize, kaçakçılık, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de yer aldığı 5 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri ve araçlarda aramalar gerçekleştiriliyor.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri havadan destek veriyor.

Uygulamaya deniz polisi de katılıyor.