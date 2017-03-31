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İSTANBUL'DA OPERASYON ! BİNLERCE POLİS KATILDI

İstanbul'da operasyon ! Binlerce polis katıldı

İstanbul'da binlerce polis 200 kontrol noktasında asayiş uygulaması yapıyor.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, 39 ilçede, 200 noktada, 5 bin polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapılıyor.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan koordinesinde "Yeditepe Huzur" adıyla yürütülen uygulamada, aranan şahıslar, silah ve bıçak taşıyanlarla, uyuşturucu satıcıları başta olmak üzere şüpheliler üzerinde çalışılıyor.

Asayiş, narkotik, mali, terör, organize, kaçakçılık, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de yer aldığı 5 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri ve araçlarda aramalar gerçekleştiriliyor.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri havadan destek veriyor.

Uygulamaya deniz polisi de katılıyor.

AA
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