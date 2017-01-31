İstanbul'da operasyonda çatışma çıktı: 1 ölü

Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonuna katılan polisler şüpheli bir aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan iki şüpheli araçla kaçmaya başladı. Kovalama sırasında şüphelilerin polise ateş açması üzerine polis de şüphelilere ateşle karşılık verdi.

Bir süre sonra aracın kurşun isabet eden tekerleklerinin patlaması sonucu araç durdu. Çatışma araç durduktan sonra da devam ederken polisin açtığı ateş sonucu bir şüpheli olay yerinde hayatını kaybetti, diğer şüpheli yaralandı. Yaralı şüpheli çevredeki hastaneye kaldırıldı. Polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.