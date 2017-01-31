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İSTANBUL'DA OPERASYONDA ÇATIŞMA ÇIKTI: 1 ÖLÜ

İstanbul'da operasyonda çatışma çıktı: 1 ölü

Gaziosmanpaşa'da ''dur'' ihtarına uymayan iki şüpheli ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Olayda 1 kişi öldü,1 kişi de yaralandı.

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Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonuna katılan polisler şüpheli bir aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan iki şüpheli araçla kaçmaya başladı. Kovalama sırasında şüphelilerin polise ateş açması üzerine polis de şüphelilere ateşle karşılık verdi.

İstanbul'da operasyonda çatışma çıktı: 1 ölü

Bir süre sonra aracın kurşun isabet eden tekerleklerinin patlaması sonucu araç durdu. Çatışma araç durduktan sonra da devam ederken polisin açtığı ateş sonucu bir şüpheli olay yerinde hayatını kaybetti, diğer şüpheli yaralandı. Yaralı şüpheli çevredeki hastaneye kaldırıldı. Polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

İstanbul'da operasyonda çatışma çıktı: 1 ölü

DHA
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