İstanbul'da ''para yapan makine'' ele geçirildi

İstanbul'da siyah kağıtları solisyon sürerek özel bir makina ile dolara dönüştürdüklerini söyleyen ve bir işadamına bu sözde dönüştürcü solisyonun alımı için para isteyen Afrika uyruklu 3 dolandırıcı polisin operasyonu ile yakalandı.

ÖNCE İŞADAMINA GÜVEN VERMİŞLER

İstanbul'da polise başvuran İşadamı Salih L.(40) kendisini telefonla arayarak dostluk kurduğu kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. İşadamı Salih L., şikayet dilekçesinde "Beni telefonla arayarak işadamı olduklarını ve İstanbul'da yatırım yapmak istediklerini söylediler. Onlarla buluştuk konuştuk, zaman içinde dostluğumuz ilerledi. Daha sonra bana siyah renkte kağıt parçaları gösterip bunların aslında dolar olduğunu ellerinde 2-3 milyon dolarlık siyah kağıt bulunduğunu, anlattılar" dedi.

İŞADAMI "DENEME YAPTILAR KAĞITLAR PARA OLDU"

Güven sağlamak için bir deste siyah kağıt parçasını solüsyonla ıslatıp makinenin içine koyduklarını anlatan Salih L., "Makineyi tekrar açtıklarında içinden dolarlar çıktı. Ben dolarları alıp döviz bürosuna götürüp kontrol ettiğimde gerçek olduğunu öğrendim ve onlara güvendim" dedi.

İNTERNETE BAKINCA DOLANDIRILDIĞINI ANLAMIŞ

Daha sonra şüphelilere solüsyon almaları için önce 25 bin euro verdiğini anlatan Salih L., "Daha sonra zaman içinde 3 bin dolar, 6 bin 500 EURO, 13 bin dolar, 10 bin lira gibi paraları onlara teslim ettim. Ancak bir türlü paramı geri alamadım. İnternet üzerinden kontrol ettiğimde böyle dolandırıcılık olaylarının olduğunu öğrendim" dedi.

POLİSİN KURDUĞU TUZAĞA DÜŞÜP YAKALANDILAR

İşadamının polise şikayeti üzerine soruşturma açıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, iş adamına şüphelilere 150 bin lira vermek istediğini söyleyerek randevu istemesini söyledi. Şüpheliler parayı almak için işadamına Şişli'de bir otelde randevu verdi. Yanlarında sözde düzeneği de getiren şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı.

ÜZERLERİNDEN KİMLİK PASAPORT ÇIKMADI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan Kongo uyruklu Ben Joue G.(30), Kongo uyruklu Siyadje Yokedi P.(30) ve kamerun uyruklu Asoum H.(40)'nun üzerlerinden pasaport yada kimlik belgesi çıkmadı.

DÜZENEK DENEYİMLİ DEDEKTİFLERİ BİLE ŞAŞIRTTI

Şüphelilerle birlikte sözde kağıt parçalarını paraya çeviren düzenek ise deneyimli dedektifleri bile şaşırttı. Göz boyamak için bazı elektrik girişleri yapılan cihazın sadece kapalı kutudan oluştuğu öğrenildi. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen bir miktar solüsyon maddesi, ne olduğunun anlaşılması için laboratuvarda inceleniyor. Ele geçen siyah renkli kağıtların ise üzerine pudra dökülmüş normal siyah kartonlar olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.