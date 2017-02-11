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İSTANBUL'DA PKK'NIN FİNANS KAYNAKLARINA BASKIN

İstanbul'da PKK'nın finans kaynaklarına baskın

Küçükçekmece'de, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen hava destekli operasyona çok sayıda polis katılıyor.

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Küçükçekmece'de çok sayıda polisin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyona çok sayıda polis katılıyor. Operasyonun terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik olduğu öğrenildi. Operasyonda 26 iş yerine 10 zırhlı araç ve 60 ekiple baskın yapıldığı belirtildi.

Operasyona çevik kuvvet, özel harekat ekipleri destek verirken, polis helikopteri de havadan görüntü desteği sağladı. Polis ekiplerinin bölgedeki operasyonları devam ediyor.

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