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İSTANBUL'DA PKK'NIN FİNANS KAYNAKLARINA DEV DARBE !

İstanbul'da PKK'nın finans kaynaklarına dev darbe !

Küçükçekmece'de, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda 8 kamyon kaçak sigara ele geçirildi.

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Küçükçekmece'deki operasyonda, terör örgütü PKK'ya finansal destek sağlamak amacıyla piyasaya kaçak sigara sürdükleri iddia edilen 30 kişi yakalandı. Operasyonda 8 kamyon kaçak sigara ele geçirilirken, piyasa değerinin 1 milyon 800 bin lira olduğu belirtildi.

 

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirdiği operasyonda, 40 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyona yaklaşık 500 polis, narkotik dedektör köpekleri ile polis helikopterinin yanı sıra AFAD ve zabıta ekipleri de katıldı. Operasyonda, 8 kamyon kaçak sigara, bir miktar uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

Güneydoğudan getirilen kaçak sigaraları piyasaya sürerek terör örgütü PKK'ya finansal destek sağladıkları iddia edilen 30 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesine götürüldü.

AA
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