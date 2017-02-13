İSTANBUL'DA PKK'YA BÜYÜK OPERASYON

İstanbul polisi kent genelinde, terör örgütü PKK'ya yönelik helikopter destekli operasyon yaptı. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı terör operasyonu gerçekleştirdi. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden saat 02.00 sıralarında hareket eden ekipler belirlenen adreslere baskın yaptı.

POLİS HELİKOPTERİ DESTEK VERDİ

Okmeydanı'ndaki operasyona polis helikopteri de destek verdi. Özel Harekât ekiplerinin de destek verdiği operasyonda geniş güvenlik önlemleri alındı. Ekipler, Okmeydanı Şen Sokak'ta girdikleri bir adreste uzun süre arama yaptı. Aramalar sürerken, sivil polisler sokakta uzun namlulu silahlarla çevre güvenliğini sağladı. Operasyon sonrası çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda silah ve çok sayıda mühimmat ile bazı örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Operasyonun ardından gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Bu esnada hastanede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.