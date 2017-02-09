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İSTANBUL'DA PKK'YA BÜYÜK OPERASYON: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

İSTANBUL'DA PKK'YA BÜYÜK OPERASYON: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 58 şüpheli gözaltına alındı.

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Terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüten polis, örgüt mensuplarının önümüzdeki günlerde bombalı, silahlı, molotofkokteylli eylem gerçekleştireceği bilgisi üzerine 75 şüpheliyi yakalamaya yönelik 74 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 58 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, tabanca, tabancaya ait 4 dolu fişek ve şarjör, pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 7 fişek, 100 gram kokain, 7 gram narkotik madde, 2 litre benzin ile çok sayıda örgütsel içerik taşıyan dergi, kitap, gazete, doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

AA
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