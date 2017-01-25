İSTANBUL'DA PLASTİK FABRİKASINDA PATLAMA !

İstanbul Hadımköy’de bir plastik fabrikasında patlama meydana geldi.
hurriyet.com.tr'ye konuşan bir yetkili, patlamayla başlayan yangına ilk etapta 25 itfaiye aracı, 5 ambülans ve 85 personel ile müdahale edildiğini söyledi.
İstanbul'da bir plastik fabrikasında patlama oldu. Yaralılar var...
İstanbul Hadımköy’de bir plastik fabrikasında patlama meydana geldi.
hurriyet.com.tr'ye konuşan bir yetkili, patlamayla başlayan yangına ilk etapta 25 itfaiye aracı, 5 ambülans ve 85 personel ile müdahale edildiğini söyledi.