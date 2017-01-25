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İSTANBUL'DA PLASTİK FABRİKASINDA PATLAMA !

İSTANBUL'DA PLASTİK FABRİKASINDA PATLAMA !

İstanbul'da bir plastik fabrikasında patlama oldu. Yaralılar var...

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İstanbul Hadımköy’de bir plastik fabrikasında patlama meydana geldi.

hurriyet.com.tr'ye konuşan bir yetkili, patlamayla başlayan yangına ilk etapta 25 itfaiye aracı, 5 ambülans ve 85 personel ile müdahale edildiğini söyledi.

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