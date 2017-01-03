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İSTANBUL'DA POLİS DENETİMLERİ ARTIRILDI

İstanbul'da polis denetimleri artırıldı

Reina saldırısının ardından İstanbul polisi şok denetimler yapıyor.

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Reina'daki terör saldırısını yapan şüphelinin bulunması için alarma geçen İstanbul polisi, çeşitli noktalarda şok denetimler yapıyor.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler saat 13.00 sıralarında Uzunçayır'daki metrobüs durağı çıkışında denetim yaptı. Metrobüsten inenler incelenip, kimlik kontrolleri yapılırken çantalar didik didik arandı.

KISIKLI'DA ALARM

Reina'ya terör saldırısı düzenleyerek kayıplara karışan teröristin görüntülerinin medyada yer alması, polis kadar vatandaşları da harekete geçirdi. Gün içerisinde zanlıya benzeyen çok sayıda eşkal, polise ihbar edildi. Üsküdar Kısıklı'da zanlıya benzerliği ile dikkat çeken bir inşaat işçisi de o ihbarların arasında yerini aldı. Kısa sürede Selami Tekkesi Sokağa gelen ekipler, sokağı dolaştıktan sonra eşkale benzeyen bir şahsı inşaatta çalışırken buldu. Saldırgana benzerliği ile dikkat çeken şahıs, ekipler tarafından kimlik kontrolünden geçirildi ve sorgulandı. Şahsı inceleyen ekipler, ihbarın asılsız çıkması üzerine sokaktan ayrıldı.

İstanbul'da polis denetimleri artırıldı

İHA
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