İstanbul'da polise silahlı saldırı

Esenyurt'ta polise uzun namlulu silahla ateş açıldı. Saldırıda ilk belirlemeler göre ölen yada yaralanan olmazken saldırgan olay yerinde silah, el bombası ve çantasını bırakarak kaçtı. Polise ateş açtıktan sonra kaçan zanlının bıraktığı çanta incelemeye alındı. Çantada bomba olma ihtimaline karşı bomba imha uzmanları da bölgeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Esenyurt'tun Bağlarçeşme Mahallesi 1123 Sokak'ta devriye görevi yapan polis aracına kimliği belirsiz bir şahıs tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı. Polisler de zanlıya silahla karşılık verdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, zanlı saldırının ardından olay yerinde silah, el bombası ve çantasını bırakarak kayıplara karıştı. Polis aracının camlarının açılan ateş sonucu parçalandığı görüldü.



Esenyurt'ta uzun namlulu silahla polise saldırıdan görüntüler



Polis saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çevrede geniş çaplı operasyon başlattı. Zanlının olay yerinden kaçarken attığı çanta ve silah da polis tarafından incelemeye alındı. Çevrede geniş bir güvenlik çemberi oluşturan polis, çantada bomba olma ihtimaline karşı bomba imha uzmanlarını da olay yerine çağırdı. Polis helikopteri de zanlının yakalanması için yürütülen çalışmalara destek vermek üzere bölgeye sevk edildi.



Polisin olay yerindeki incelemesi ve zanlının yakalanması yönelik operasyonu sürüyor.