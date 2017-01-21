SON DAKİKAAyberk Atilla'yı kaybettik
YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

İSTANBUL'DA POLİSE SİLAHLI SALDIRI

İstanbul'da polise silahlı saldırı

Polis ekibine silahla ateş açan şüpheli, karşılık verilmesi üzerine, yanındaki el bombası ve çantayı bırakarak kaçtı

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Esenyurt'ta polise uzun namlulu silahla ateş açıldı. Saldırıda ilk belirlemeler göre ölen yada yaralanan olmazken saldırgan olay yerinde silah, el bombası ve çantasını bırakarak kaçtı. Polise ateş açtıktan sonra kaçan zanlının bıraktığı çanta incelemeye alındı. Çantada bomba olma ihtimaline karşı bomba imha uzmanları da bölgeye sevk edildi.

 

Edinilen bilgilere göre, Esenyurt'tun Bağlarçeşme Mahallesi 1123 Sokak'ta devriye görevi yapan polis aracına kimliği belirsiz bir şahıs tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı. Polisler de zanlıya silahla karşılık verdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, zanlı saldırının ardından olay yerinde silah, el bombası ve çantasını bırakarak kayıplara karıştı. Polis aracının camlarının açılan ateş sonucu parçalandığı görüldü.

Esenyurt'ta uzun namlulu silahla polise saldırıdan görüntüler

Polis saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çevrede geniş çaplı operasyon başlattı. Zanlının olay yerinden kaçarken attığı çanta ve silah da polis tarafından incelemeye alındı. Çevrede geniş bir güvenlik çemberi oluşturan polis, çantada bomba olma ihtimaline karşı bomba imha uzmanlarını da olay yerine çağırdı. Polis helikopteri de zanlının yakalanması için yürütülen çalışmalara destek vermek üzere bölgeye sevk edildi.

Polisin olay yerindeki incelemesi ve zanlının yakalanması yönelik operasyonu sürüyor.

AA
1074
Deniz Baykal, Erdoğan'ın en büyük korkusunu açıkladıDeniz Baykal, Erdoğan'ın en büyük korkusunu açıkladı
Swinger rezaletinde fantezili savunmaSwinger rezaletinde fantezili savunma
Gelinine tecavüz eden kayınpedere hapis cezasıGelinine tecavüz eden kayınpedere hapis cezası
Trump: ''En iyi dostum Mehmet Ali Yalçındağ''Trump: ''En iyi dostum Mehmet Ali Yalçındağ''
MHP'li Yusuf Halaçoğlu: İstifa etmekten vazgeçtimMHP'li Yusuf Halaçoğlu: İstifa etmekten vazgeçtim
Milyonlarca emekli için yeni gelişmeMilyonlarca emekli için yeni gelişme
"Transparan kıyafet" için açıklama yaptı"Transparan kıyafet" için açıklama yaptı
Türkiye'de ele geçirildi !Türkiye'de ele geçirildi !
Kamyon şoförü intihara kalkıştıKamyon şoförü intihara kalkıştı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS