İSTANBUL'DA REHİNE OPERASYONU

İstanbul'da rehine operasyonu

İstanbul'da rehin alınan Pakistan uyruklu 6 kişi operasyonla kurtarıldı.

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Alınan bilgiye göre, Pakistan uyruklu 6 kişinin rehin alındığı bilgisi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği bünyesinde görev yapan Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi, belirlenen adrese sevk edildi.               

Bu timin ve diğer ekiplerin katılımıyla düzenlenen operasyonda, fidye almak için 20 gündür rehin tutulduğu belirtilen rehineler kurtarıldı.               

Gözaltına alınan Pakistan ve Afganistan uyruklu 7 kişi, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.   

AA
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