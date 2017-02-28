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İSTANBUL'DA ŞAFAK OPERASYONU

İstanbul'da şafak operasyonu

İstanbul'un Şişli ilçesinde zehir tacirlerine şafak operasyonu düzenlendi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şişli'de zehir tacirlerine yönelik şafak operasyonu düzenledi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve çok sayıda sivil ekip destek verdi. Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünden sabah saat 05.00 sıralarında hareket eden ekipler konvoy halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı.

İstanbul'da şafak operasyonu

Operasyon kapsamında Şişli, Kuştepe Mahallesi'nde bulunan 50 adrese özel tim yardımıyla girildi. Girilen adreslerde şüpheli şahıslar üzerine arama çalışması yapıldı.

İstanbul'da şafak operasyonu

Şişli İlçesi genelinde yapılan operasyon kapsamında 50 adreste çalışma yapılırken 35 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

İstanbul'da şafak operasyonu

İHA
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