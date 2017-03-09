İstanbul'da şafak operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bağcılar ve Bayrampaşa'da daha önceden tespit edilen birçok adrese operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

VatanCaddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasından saat 05.00'de toplu şekilde hareket eden polisler Bayrampaşa ve Bağcılar'a gitti. Bağcılar Demirkapı Mahallesi 1663 Sokakta bir apartmana özel harekat polisleri yardımıyla giren narkotik polisleri evde narkotik köpeğiyle aramalarda bulundu. Operasyon sırasında polisler çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Ekiplerin operasyon yaptığı bir diğer adres ise Bağcılar Demirkapı Mahallesi 1663 Sokaktaki bir apartman dairesiydi. Burada da ekipler özel harekat polislerin desteğiyle adrese girerek arama yaptılar.