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İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ

İstanbul'da sağanak yağış

İstanbul'da dün geceden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi.

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İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur sabaha kadar devam etti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise dükkan saçaklarının altlarına sığındı.

İstanbul'da geçtiğimiz Cuma gecesi başlayan ve Salı günü etkisini kaybeden kar yağışı yerini gece saatlerinde yağmura bıraktı. Yağmur sabah saatlerine kadar aralıksız devam etti. Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar dükkanların saçakları altına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. Edinilen bilgilere göre yağışın gün içerisinde belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

İHA
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