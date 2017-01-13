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İSTANBUL'DA SAHTE BELGE OPERASYONU

İstanbul'da sahte belge operasyonu

İngilizce Dil Sınavı (TOEFL) belgesinin sahtesini düzenleyerek sattıkları belirtilen 2 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul'da İngilizce Dil Sınavı (TOEFL) sonuç belgesinin sahtesini üretip sattıkları belirtilen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin sahte TOEFL belgesi düzenleyerek sattıklarının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu araştırma ve fiziki takip sonucunda zanlılar Y.Ş. ve İ.K'yı Şişli'deki bir ticaret merkezinde gözaltına alan ekipler, zanlıların ellerindeki poşetlerin içinde 2 bin adet sahte TOEFL sınav sonuç belgesi ele geçirdi.

Üzerinden kardeşi Ş.Ş'nin bilgilerinin yer aldığı sahte nüfus cüzdanı çıkan Y.Ş. hakkında "uyuşturucu madde ticareti, sahte para basmak ve kalpazanlık" suçlarından 6 ayrı arama kaydı olduğu belirlendi.

Şüphelilerin sorgusunda internet üzerinden ve aracılar yoluyla irtibat kurdukları kişilerden talep edilen not seviyene göre 20 bin liraya kadar para talep ettiklerini söyledikleri öğrenildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılardan Y.Ş. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Ele geçirilen sahte belgelerin, yurt dışı ikamet ve çalışma izin başvuruları, kamu personellerinin yurtdışı görevlere yönelik talepleri, öğrencilerin üniversitelerin hazırlıklık sınıfını okumadan bir üst sınıfa geçmesini sağlamak amacıyla yüksek lisans ve doktora dil seviyesi ile yabancı dil gerektiren kamu ve özel sektör personel seçim sınavlarında kullanılmasının planlandığı bildirildi.

Öte yandan yetkililer, TOEFL sınav sonuçlarının birçok kurum ve kuruluş tarafından kabul görmesi ve yabancı dil bilgisinin bir ölçüsü olarak çeşitli maddi ve manevi kazanç sağlaması sonucu bu alanda bir pazarın oluşmasına sebep olduğuna vurgu yaparak, TOEFL belgesi talep eden kurumların, kişisel olarak alınıp elden teslim edilen bu belgelerin doğruluğunun kontrol ve teyit edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

AA
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