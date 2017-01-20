İstanbul'da saldırıları kim yaptı ?

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na LAW saldırısı girişiminde bulunuldu. LAW mermisinin nereye isabet ettiği araştırılıyor. Saldırıda ölü ya da yaralı yok. AK Parti İl Başkanı Selim Temurci, terör saldırılarını DHKP-C'nin gerçekleştirdiği yönünde bilgiler olduğunu açıkladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na LAW(Light Anti-Tank Weapon)'la ateş açıldı.



Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na LAW'la saldırıda bulunuldu. Açılan ateş sonucu bina duvarını delerek içeri giren başlığın patlamadığı öğrenildi.



Olay yerine bomba imha uzmanlarının çağrıldığı belirtildi.



Küçük çaplı hasara neden olan olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay yerinden kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çevrede operasyon başlatıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne saldırı girişimi sonrasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik saldırı girişimi hakkında da bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile de telefonla görüştüğünü kaydetti.

Saldırıları kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu öğrenildi.

"DHKP-C SALDIRISI OLDUĞU YÖNÜNDE BİLGİLER VAR



AK Parti İl Başkanı Selim Temurci, gerçekleştirdiği basın açıklamasında terör saldırılarının DHKP-C tarafından gerçekleştirildiği yönünde bilgiler olduğunu açıkladı.



Temurci, il başkanlığına yönelik saldırıya ilişkin, "Lav silahı il başkanlığımızın camlarını kırarak içeride duvara saplandı. Hamdolsun, lav silahının ucundaki roket, içerideki duvarda patlamadı. Yaklaşık 10 dakika önce, patlamayan roket duvardan çıkartıldı. Binada ufak tefek tahribat var" dedi.