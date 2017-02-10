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İSTANBUL'DA SİLAHLI ÇATIŞMA !

İstanbul'da silahlı çatışma !

Kadıköy'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

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Bacağından yaralanan silahlı kişi taksi ile olay yerinden kaçarken ağır yaralanan diğer kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı

Kadıköy Kızıltoprak Cami sokaktaki olay saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Sokata iki kişi bilinmeyen bir nedenle birbirlerine tabanca ile ateş etmeye başladı. Cami sokakta başlayan çatışma yolun karşısında bulunan sokaktada devam etti. Çatışan kişilerden biri başından diğeri ise bacağından yaralandı. Yoldan geçen bir kadın da bacağından yaralandı.

Bacağından yaralanan silahlı kişi taksi ile olay yerinden kaçarken ağır yaralanan diğer kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerin olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipleri çevre güvenliğini alarak çalışma başlattı. Olay yerinde bir silah ve çok sayıda boş kovan bulundu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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