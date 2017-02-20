İstanbul'da silahlı çatışma: Yaralılar var !

Kadıköy'de iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kızıltoprak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga esnasında ismi belirlenemeyen şahıslardan biri, yanında bulunan silahla ateş ederek E.V'yi yaraladı.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan E.V arkadaşlarının yardımıyla önce Koşuyolu Medipol Hastanesine, ardından ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın bildirilmesi üzerine Kızıltoprak'ta polis ekipleri incelemelerde bulundu.

E.V'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, yaralı E.V'ye hastanede refakat eden ve arkadaşı olduğu öğrenilen bir şahıs da arandığının tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı.