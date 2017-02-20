  • Adil Gür: ''Referandumun sonucunu onlar belirleyecek''
  • Kamu ve bankalarda 500 bin kişiye iş müjdesi
  • Referandum sonrası MHP'li Bakan iddiası
  • ''Türk'ün intikamı'' paylaşımına tepki yağıyor
  • Üvey baba vahşeti ! Kayıp liseli ölü bulundu
YEREL HABERLER
İstanbul \ Kadıköy
Diğer İllerSitene Ekle

İSTANBUL'DA SİLAHLI ÇATIŞMA: YARALILAR VAR !

İstanbul'da silahlı çatışma: Yaralılar var !

Kadıköy'de 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Kadıköy'de iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kızıltoprak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga esnasında ismi belirlenemeyen şahıslardan biri, yanında bulunan silahla ateş ederek E.V'yi yaraladı.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan E.V arkadaşlarının yardımıyla önce Koşuyolu Medipol Hastanesine, ardından ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın bildirilmesi üzerine Kızıltoprak'ta polis ekipleri incelemelerde bulundu.

E.V'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, yaralı E.V'ye hastanede refakat eden ve arkadaşı olduğu öğrenilen bir şahıs da arandığının tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı.

460
-
Kocası "Yaşlandın, yavaşladın" deyince...Kocası "Yaşlandın, yavaşladın" deyince...
''Yasak aşk'' cinayetinde karı koca tutuklandı''Yasak aşk'' cinayetinde karı koca tutuklandı
Erdoğan CHP ve HDP seçmenine seslendiErdoğan CHP ve HDP seçmenine seslendi
Cinayet zanlısı çaldığı araçla restorana daldı !Cinayet zanlısı çaldığı araçla restorana daldı !
MHP'li isme büyük şok ! İptal edildiMHP'li isme büyük şok ! İptal edildi
Bakan Özlü'den diktatörlük açıklamasıBakan Özlü'den diktatörlük açıklaması
Irak'tan DEAŞ açıklaması ! Harekete geçti...Irak'tan DEAŞ açıklaması ! Harekete geçti...
Televizyonun sesini açıp kurşun yağdırdı !Televizyonun sesini açıp kurşun yağdırdı !
Alışveriş merkezinde büyük panikAlışveriş merkezinde büyük panik
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS