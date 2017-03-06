İstanbul'da silahlı soygun !

Büyükçekmece'de PTT Şubesi'ne giren silahlı iki şahıs kasadaki paraları alarak kayıplara karıştı.

Olay, Büyükçekmece Mimarsinan Mahallesinde PTT Şubesi'nde saat 9.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, elinde silah ve başında kask bulunun iki kişi PTT Şubesi'ne girdi. Elindeki tabancayla çalışanları etkisiz hale getiren soyguncular, kasada bulunan 600 lirayı alarak motosiklete binip kaçtı. Şube görevlileri ve vatandaşların ihbarının ardından olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve kaçtığı motorun modelini belirleyen ekipler, şahısların Beylikdüzü istikametine kaçtığını belirleyerek çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

"Soyguna geliş anı güvenlik kamerasında"

Büyükçekmece Mimarsinan Mahallesi'ndeki PTT Şubesi'ni soymak için gelen iki şahıs güvenlik kamerası tarafından görüntülerdi. Görüntülerde, şahısların PTT şubesinin olduğu sokağa çakarlı ışıkları olan bir motosikletle geldiği görülüyor.