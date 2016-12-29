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İSTANBUL'DA SOKAK ORTASINDA CİNAYET

İstanbul'da sokak ortasında cinayet

Ümraniye'de bir kişi, tartıştığı zanlılar tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

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Ümraniye'de kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklanan Vedat A. yaralı halde evine gitmeye çalışırken 300 metre ilerledikten sonra hayatını kaybetti.

Olay, Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi Yıldıztepe Caddesi girişinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre,otomobilini cadde girişine park eden çatı ustası Vedat A. , burada bir kişi ile tartıştı. Tartışmanın ardından henüz kimliği belirlenemeyen kişi, Vedat A.'yı bıçaklayarak kaçtı. Yaralı Vedat A., Eyüp Sultan sokaktaki evine gitmeye çalıştı. Yaklaşık 300 metre kan kaybederek ilerleyen Arslan sokağın girişinde yere yığıldı.

Yerde yatan Vedat A.'yı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan incelemede Vedat A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Vedat A.'nın yakınları sokakta gözyaşı döktü.

Ceset olay yeri ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ümraniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

DHA
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