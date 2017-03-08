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İSTANBUL'DA SOKAK ORTASINDA CİNAYET

İstanbul'da sokak ortasında cinayet

Şişli'de Moğalistan uyruklu bir kişi sokak ortasında öldürüldü.

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Şişli'de sokak ortasında bıçaklanan Moğolistan uyruklu bir kişi hayatını kaybetti. Olay Şişli İzzet Paşa Mahallesi Fırın Arkası Sokak'ta gece saat 01.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre daha önceden aralarında husumet bulunan iki moğolistanlıdan biri diğerinin oturduğu adrese geldi. Husumetli olduğu kişiyi konuşmak için sokağa çağırdı. Başka bir arkadaşıyla birlikte sokağa inen iki kişi ile sokaktaki kişi arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine iki kişi kendilerini çağıran diğer moğolistanlıyı bıçaklamaya başladı. Aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan moğolistanlı kanlar içinde kalırken şüpheliler ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Olayı görenler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bıçaklanan kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Üzerinden kimlik çıkmayan moğolistan uyruklu kişinin cesedi yapılan incelemelerin ardından cenaze aracıyla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayı anlatan Mehmet Civelek isimli vatandaş,"İki kişi çıkıyorlar. Birisinde çakı var muhtemelen. Çakıyı çıkararak şahsın arkasından bıçağı saplıyor. Ardından arkadaş yere yığılıyor. Bunlar kaçarak kayıplara karışıyor. Polisi ve sağlık ekiplerini aradık. İlk olarak itişme ve kakışma yaşanıyor. Başedemeyeceklerini anlayınca bıçaklıyorlar. Yere yığılıp hareketsiz bir şekilde kaldığını görünce şahıslar kaçıyor" ifadesini kullandı.

DHA
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