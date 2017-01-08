YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

İSTANBUL'DA SON DURUM

İstanbul'da son durum

İstanbul'da Cuma akşamı başlayan kar yağışı etkisini kaybetti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İstanbul'da Cuma akşamı başlayan yoğun kar yağışı bu gece etkisini yitirerek yerini dondurucu soğuk havaya bıraktı. Termometrelerde sıcaklığın-2 derecelere kadar düştüğü görüldü.

İstanbul'da Cuma akşamı başlayan yoğun kar yağışı bu gece etkisini yitirerek yerini dondurucu soğuk havaya bıraktı. Köprü altlarında ve evlerin çatısında oluşan buz sarkıtları tehlike oluştururken sürücüler elektronik tabelalara yazılan yazılarla uyarıldı. Termometrelerde sıcaklığın -2 derecelere kadar düştüğü görüldü. Soğuk havanın gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da son durum

İHA
529
Teröristin cenazesi böyle götürüldüTeröristin cenazesi böyle götürüldü
Kamyonete çarpmamak için elini kullandıKamyonete çarpmamak için elini kullandı
İncirlik Üssü ile ilgili şok iddiaİncirlik Üssü ile ilgili şok iddia
Hava Kuvvetleri'ne rekor dönüşHava Kuvvetleri'ne rekor dönüş
İstanbul'da kar kalınlığı 40 santimetre, yola çıkmayınİstanbul'da kar kalınlığı 40 santimetre, yola çıkmayın
''Yurda dön'' çağrısına uymayanlar vatandaşlıktan çıkarılacak''Yurda dön'' çağrısına uymayanlar vatandaşlıktan çıkarılacak
16 milyon liralık vurgun16 milyon liralık vurgun
Kılıçdaroğlu: ''Evet diyen ihanet eder''Kılıçdaroğlu: ''Evet diyen ihanet eder''
PKK'nın telsiz konuşmaları ortaya çıktıPKK'nın telsiz konuşmaları ortaya çıktı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS