İstanbul'da şüpheli çanta alarmı

Zeytinburnu Belediyesi ek hizmet binası yakınına beyaz bir minibüsten bırakıldığı belirlenen çanta polisi alarma geçirdi. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Cadde araç ve yaya trafiğine kapatılırken bomba uzmanı ekiplere haber verildi. Olay yerine bomba uzmanı ekip çağrıldı. Kısa sürede gelen ekipler çantayı fünye ile patlattı. Çantanın alet çantası olduğu belirlendi.