İstanbul’da sürpriz kar yağışı

Meteoroloji verilerini İstanbul için bugün ‘yer yer yağışlı geçecek’ tahmininde bulunmuştu. Ancak şehir yeni haftaya kar yağışı ile başladı. Kar yağışı saat 08:30 itibariyle özellikle kentin yüksek bölgelerinde etkili olmaya başladı.

Meteoroloji raporunda İstanbul için “Parçalı bulutlu, Kırklarelinin karadeniz kıyıları, Tekirdağ çevreleri ile İstanbul’un yerel hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor” denmişti.