İstanbul'da taksici dehşeti

İstanbul Bakırköy’de iki genç, mobil uygulama üzerinden çağırdıkları takside, tam anlamı ile dehşeti yaşadı. Taksici tarafından ölümle tehdit edildiklerini öne süren iki genç, başka taksiciler tarafından da darp edildiklerini anlattı. Olay ile ilgili polislere ayrıntılı bir de ifade veren iki gencin başında geçenleri sosyal medya hesaplarında paylaşması sonrası şirketten açıklama geldi. Açıklama, olaya karışan taksicinin sistem dışı bırakıldığı, olayın mağduru iki gence her türlü desteğin verileceği açıklandı.

J.R, ilkini 19 Mart’ta, ikincisini 26 Mart günü aynı takside yaşadıkları olayın ayrıntılarını Facebook hesabı üzerinden paylaştı. J.R., mobil uygulama üzerinden çağırdıkları taksi ile Bakırköy İncirli Caddesi’ne doğru yola çıktıklarını anlattı. J.R., yarı yoldayken caddede kaza yapan iki otomobile denk geldiklerini anlattı. İlk olay da bu andan sonra yaşanmaya başladı.

Adının Barış K. olduğu belirtilen taksi şoförü kaza yapan kişiler ile tartıştı. Çevredeki kişiler ise, taksiciye yan yoldan gitmesini önerdi. Aynı öneriyi, takside bulunan iki genç de yaptı. Kısa süre sonra olay yerine, polis geldi. Kazaya karışan kişi, taksiciden şikayetçi olduğunu söyledi. İki genç de, polislere taksicinin haksız olduğunu söyledi. İki genç o andan sonra olayın olduğu yerden yürüyerek uzaklaştı.26 Mart günü ise, J.R. ve arkadaşı yine mobil uygulama üzerinden taksi çağırdı.



İLK SÖZLERİ 'BENİ HATIRLADINIZ MI' OLDU

J.R. devamında şunları yazdı: “Sevgilimle elimiz kolumuz poşet dolu taksiye bindik. Biner binmez hareket eden şoför ‘beni hatırladınız’ mı dedi. Gelen taksici geçen hafta ki taksici idi. Şok içerisinde kaldık. Ve taksici giden araç içinde tehditlerine başladı. ‘Ben bir haftadır sizi takip ediyorum, yeniden çağırmanızı bekledim, bugün çağardınız, uygulamadan sizi gördüm ve hemen geldim, bu araçtan inemezsiniz, sizi öldüreceğim” dedi. Ve gitmek istediğimiz yere değil ters yöne doğru bizi kaçırdı. Sevgilim önde, ben arkada oturuyordum.



POLİSİ ARARSANIZ ÖLDÜRÜRÜM

Son sürat giden aracın arka kapısını açtım ve bacağımla tutarak ve düşme tehlikesini göze alarak bağırdım. ‘Ya sağa çek dur ya da kapını kıracağım dedim’; sevgilimde polisi aradı. Bu sefer yine tehditler başladı: ‘Polisi ararsan ikinizi de öldürürüm’ dedi. El fenerini çekmeyi ya da direksiyonu kırmayı düşündük ama son hızla giderken takla atma ihtimalimizi düşünerek vazgeçtik. Ve sonunda şoför, üst caddede bulunan B. Taksi durağının önünde durdu. Hemen indik. Durakta ortalama 15 taksici dışarda bekliyordu; tabi ki olacaklardan haberleri vardı. Plan yapan arkadaşlarına yardım etmek için bekliyorlardı. Araçtan iner inmez arbede çıktı. Taksici, sevgilime küfürlerle saldırdı.

İSMİNİZİ ADRESİNİZİ BİLİYORUM

Ben de aralarına girdim ayırabilmek adına, sonra diğer 3 taksici daha müdahale oldu, ayırmak bahanesiyle sevgilimi tutup düşürdüler ve kafası ile yüzüne sayısız yumruk indirdiler, diğer bir kişi de beni zorla tuttu, her türlü cinsiyetçi küfürler eşliğinde darp edildik. Sonrasında da bize saldıran asıl taksici, çalıştığı durağın içine koştu ve bıçakla çıkıp tekrar sevgilime doğru koştu. Araya girdim ve bıçağı gören diğer şoförler de adamı tutarak zapt etmeye çalıştılar. Yine sayısız ölüm tehditti duyduk: ‘Adresinizi biliyorum, isminizi biliyorum geleceği sizi öldüreceğim’ ler havada uçuştu. Ve bizi caddenin diğer tarafına doğru ittiler.



J.R., saldırıdan sonra erkek arkadaşının fotoğrafını da paylaştı.



POLİS OLAY YERİNE GELDİ

Araçta bulunan tüm malzemelerimizi caddenin ortasına attılar, beni tutan adamın elinden kurtulup sevgilime doğru koştum ve caddenin karşısına geçtik. Polise telefonda adres verdik. Yere fırlattıkları malzemelerimizi topladım, caddeden aldım ve 5 dakika sonra da polis geldi. Adamlar o sırada kaçtı. Duraktaki diğer çalışanlar önce, ‘bizimle çalışmıyor’ dediler, sonra polis bir daha sorunca, ‘bizim elemanımız’ dediler. Hemen olayı anlattık, bıçak falan yok diye inkâr etmeye kalktılar. Polis aracı ile karakola gittik.

YAŞANANLARI ŞİRKETE BİLDİRDİ

Ayaküstü olayı anlattık ve sevgilimi hastaneye sevk ettiler, darp raporu alındı. Kafasında yüzünde şişlikler, kanama ve gözünde hafif görme kaybı var. Sonra tekrar karakola dönüp ifade verdik. Şikâyetçi olup karakoldan ayrıldık. Bitaksi uygulamasını arayarak durumu anlattım. Önce ilgileneceklerini söylediler, ben de geçen hafta şikâyet yorumu yazdığımı ama kimsenin ilgilenmediğini, böyle bir taksicinin uygulamalarında yer almaması gerektiğini söyledim. Üstelik yazdığım yorumu şoför de yetkililer de görüyormuş o an onu da öğrendim. Şuan evimizde kalamıyoruz. Maddi manevi zarara uğradık. Aletlerimiz kırıldı, bir kısmı kayboldu. Şikâyetimizden vazgeçmeden sonuçlanmasını bekleyeceğiz."

BİTAKSİ ÖZÜR DİLEDİ

BiTaksi uygulamasının sahibi, dehşeti yaşayan J.R'yi telefonla arayarak özür diledi. J.R. görüşmeyi şöyle anlattı. "Bitaksi uygulamasının sahibi, beni birebir arayarak özür diledi, taksiciyi ve olayla ilgilenmeyen tüm çalışanlarını işten çıkaracaklarını bildirdiler. Ayrıca da maddi manevi tüm zararımızı karşılayacaklarını bildirdiler. Adli dava sürecek, ceza alana kadar peşini bırakmayacağız."

ŞİRKET OLAY İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

BiTaksi sosyal medya hesabından da şu açıklamayı yaptı: "Geçtiğimiz pazar günü yaşanan talihsiz olay karşısında büyük üzüntü duyduk. Olayın mağduru olan yolcumuzla konuştuk. Olayı gerçekleştiren sürücüyü sistem dışına çıkardık. Konuyla ilgili olarak sürücüye karşı hukuki süreci başlatan yolcumuza her türlü bilgi, belge ve desteği vereceğiz. Bu süreçte yeterli hızda aksiyon alamamamız maalesef olayın boyutunun büyümesine neden olmuştur. Bu konuda müşteri ve sürücü denetim süreçlerini iyileştireceğiz. Bu ve benzeri olayların yaşanmaması için gerekli her türlü tedbiri alacağız. Olayın mağduru olan yolcularımızın yanında olduğumuzu bildiririz."