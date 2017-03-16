İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul'da Sultangazi başta olmak üzere bazı ilçelerde terör örgütlerinin gençlik yapılanmalarına yönelik operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sultangazi ve birkaç ilçede çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Bazı terör örgütlerinin gençlik yapılanmalarına yönelik çalışmalara Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri de destek verdi.

Polis helikopterinin de katıldığı operasyonda, Gazi Mahallesi'ndeki adreslerde yürütülen çalışmalar sırasında Millet Caddesi'nde geniş güvenlik önlemi alındı. Zırhlı araçlarla sokak başlarını tutarak geçişlere izin vermeyen Özel Harekat polisleri yoldan geçen iki kişinin üstlerini aradı.

Baskın düzenlenen evlerde arama yapan ekipler, çevrede bir süre daha devriye gezdikten sonra Gazi Mahallesi'nden ayrıldı.

Aralarında 18 yaşından küçükler ve kadınlar da olmak üzere birçok kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, çok sayıda örgütsel ve dijital doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.