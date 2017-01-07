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İSTANBUL'DA TİLKİ ŞAŞKINLIĞI

İstanbul'da tilki şaşkınlığı

İstanbul'da kar nedeniyle aç kalan tilki, ormanda gezenlerin yanına geldi.

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İstanbul'da kar nedeniyle aç kalan tilki, ormanda gezenlerin yanına geldi. Vatandaşlar tilkiyi besleme çalışırken, tüm bu yaşananlar kameralarca kaydedildi.

İstanbul'da karın başladığı ilk dakikalarda çekilen bir görüntü herkesi şok etti. Maslak Fatih Ormanı'nda gezintiye çıkan vatandaşlar manzara karşısında şaşkına döndü. Aç kalan tilki yemek bulmak için vatandaşın arasına indi. Vatandaşlar ilk önce şaşkınlık yaşadı .Ardından tilkiyi beslemeye çalıştı. Tilki bir süre sonra gözlerden kayboldu. Vatandaşlar ise "Çok şaşkınız. Tilki açlıktan buraya kadar gelmiş" dedi.

İHA
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