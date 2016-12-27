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İSTANBUL'DA TRAMVAY KAZASI: 1 KİŞİ ÖLDÜ, SEFERLER DURDU

İstanbul'da tramvay kazası: 1 kişi öldü, seferler durdu

Beyazıt'ta tramvay kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, tramvay seferleri her iki yönde de yapılamıyor.

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Kabataş - Bağcılar seferi yapan tramvay, Beyazıt'ta bir vatandaşa çarptı. Kazanedeniyle tramvay seferleri çift yönlü olarak durduruldu. Olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor. 

DHA
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