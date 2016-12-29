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İSTANBUL'DA VİNÇLİ KAMYON DEHŞETİ: 8 ARACI BİÇTİ !

İstanbul'da vinçli kamyon dehşeti: 8 aracı biçti !

Maltepe'de freni patlayan vinçli kamyon 8 aracı ezdi.

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Maltepe'de freni patladığı öne sürülen vinçli kamyon 8 araca çarptıktan sonra bir akaryakıt istasyonuna girerek devrildi.Kaza 09.00 sıralarında Maltepe'de meydana geldi.Freni patladığı öne sürülen vinçli kamyon, 2'si servis minibüsü 8 araca çarptı. Kamyon, bir akaryakıt istasyonuna girerek yan yattı. Kazada 8 kişi yaralandı.

İSTANBUL'DA KAMYON DEHŞETİ ! 8 ARACI BİÇTİ

DHA
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