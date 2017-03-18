İstanbul'da yangın: 3 çocuk öldü

İtfaiye ekipleri çıkış nedeni bilinmeyen yangını söndürdükten sonra daireye girdiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. İsa (5), Abdurrahman (3) ve Vedat Şahin (2) kardeşlerin cansız bedenleri aynı odada bulundu. Çocukların yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. İtfaiye ve polisin yangında ilgili incelemeleri sürüyor.
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