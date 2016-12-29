İstanbul'da yarın okullar tatil mi ?

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini göstermesini bekleyen kar yağışı başladı. Bugün saat 18:00'dan sonra etkisini göstermeye başlayacak olan kar yağışına karşı AKOM'dan uyarı üstüne uyarı geldi. Peki İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı?

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. İstanbul'da dün akşamdan itibaren kuvvetli rüzgarla birlikte etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Anadolu Yakası'nda Maltepe'de Başıbüyük Orman yolu mevkiinde 13.00 sıralarında başlayan kar yağışı etrafı bir anda beyaza bürüdü. Ayrıca aşağılara inildikçe de karın yağmurla karışık yağdığı görüldü.

İBB tarafından kışa yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığı kent, ana arterlere, kavşaklara, meydanlara ve yollara konulan kameralarla AKOM'dan 24 saat izleniyor. Kışla mücadele kapsamında 43 kritik noktaya Buzlanma Erken Uyarı Sistemi kurulan şehirde, ek önlemler de alındı.

KAR KALINLIĞININ 30 CM OLMASI BEKLENİYOR

Dün akşam başlayan ve sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran fırtına ve yağışlı hava yerini kara bırakıyor. AKOM'dan yapılan açıklamada, 'İstanbul'da 29 Aralık Perşembe ile 31 Aralık Cumartesi günleri arasında fırtına eşliğinde (30-90km/S) aralıklarla tipi şeklinde etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışları nedeni ile İstanbul'un farklı bölgelerinde 3 ila 30 cm aralığında kar birikimine neden olacağı tahmin ediliyor' denildi.

SAAT 18:00'DA ETKİSİNİ GÖSTERECEK

İstanbul'u etkisi altına alacak kar yağışının bugün saat 18:00'de etkisini göstereceği tahmin ediliyor. Meteoroloji yetkilieri yoğun kar yağışına karşı uyarı üstüne uyarı yaparken, kar yağışının hafta sonuna kadar etkisini göstereceği tahmin ediliyor.



İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?



İstanbul'da kar yağışının başlaması ile birlikte öğrencilerin merak ettiği 'okullar tatil olacak mı?' sorusu da yeniden gündeme geldi. İstanbul Valiliği'nden konu ile ilgili henüz bir açıklama gelmezken kar yağışının devam etmesi ile birlikte İstanbul Valisi Vasip Şahin'in bir açıklama yapması bekleniyor.

AKOM ALARMA GEÇTİ



İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) kışa yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığı kent, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) görevli ekipler tarafından kritik noktalara yerleştirilen kameralarla takip ediliyor.

İBB'den alınan bilgiye göre, kış aylarının sorunsuz geçirilmesi ve şehir hayatının normal seyrinde devam etmesi için hazırlıklar tamamlandı. Bu kapsamda, meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda da AKOM'da alarm düzeyine geçildi. Ekipler, gece yarısından sonra ana arterler ve bağlantı yollarında tedbirlerini aldı. İlçe belediye başkanlıkları da bilgilendirildi.

145 BIÇAKLI TRAKTÖR KÖYLERİN HİZMETİNE VERİLECEK

Belediye tarafından, bin 345 araç ve iş makinesi ile 7 bin personelle kışla mücadele çalışması yapılacak. İstanbul'da 7 bin 373 kilometrelik güzergahta 363 müdahale noktasıyla olumsuzluklara karşı ekipler hazır bekletiliyor.

İBB tarafından ilçe belediyelerine tuz ve solüsyon desteği sağlandı, talep durumunda da takviye yapılacak. Ayrıca, ilçe belediyelerinin kendi imkanları yetersiz kaldığı durumlarda İBB tarafından destek verilecek. Köy yolları için ise kar kürüme bıçağı takılmış 145 traktör hazır bekletiliyor. Ayrıca, 6 "Kar kaplanı" otoyollar ve gerektiğinde havalimanları için çalışmalara katkı verecek.

KENTTE 43 NOKTAYA BEUS KURULDU

Kışla mücadele kapsamında 43 kritik noktaya Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) kuruldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve çevre yolları için 13 BEUS ve trafik kontrol kameraları kullanıma hazır hale getirildi, ek önlemler de alındı. İl genelinde kritik noktalara ise vatandaşların kullanımı için 10 bin ton tuz torbası bırakıldı.

ÇALIŞMALAR AKOM'DAN YÜRÜTÜLÜYOR

Bu arada, İBB'ye bağlı birimler, kentte etkili olması beklenen kış şartları nedeniyle AKOM'da çalışmalarına başladı.

Kışla mücadele çalışmaları AKOM'dan koordine edilecek. Araçların belirlenen güzergahlarda yapacakları kar kürüme ve yol açma çalışmaları, mevcut araç takip sistemi ile buradan izlenecek ve gerekli durumlarda araçlar başka bölgelere yönlendirilecek. Ayrıca, kritik kavşaklarda 48 kurtarıcı ve çekici, muhtemel yolda kalmalar ve kazalara karşı hazır bekletilecek.

Sokakta yaşayanlar için de barınma merkezleri hizmet vermeye başladı. Zabıta, polis ve ambulanslarla toplanan vatandaşlar, sağlık kontrollerinden sonra buralarda ağırlanacak. Erkekler için Zeytinburnu Kompleksi'nde, kadınlar için de Darülaceze'de hazırlıklar tamamlandı.

İlçe belediyeleri kendi bölgelerinde tespit ettikleri evsizleri İBB'nin misafirhanelerine götürebilecek. Vatandaşlar ayrıca sokakta kalanlar için 153 Beyaz Masa ve polis merkezlerine bildirimde bulunabilecek.