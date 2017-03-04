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İSTANBUL'DA YAŞAYANLARA KÖTÜ HABER !

İstanbul'da yaşayanlara kötü haber !

İstanbul’da yaşayanların kulaklarının kendi yaşından 18 yıl daha yaşlı olduğu belirlendi.

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Yüksek desibel gürültünün bulunduğu Çin’de Guangzou, Hindistan’da Yeni Delhi, Mısır’da Kahire ve Türkiye’de de İstanbul gibi kentlerde gürültü kirliliğinin işitme kaybıyla bağlantılı olduğunu gösteren bir araştırma yayımlandı.

Zürih, Viyana, Oslo ve Münih gibi daha az gürültülü kentlerde yaşayanlarda ise daha az işitme kaybı görüldü. BBC Türkçe’nin haberine göre 200 bin kişinin işitme seviyeleri kontrol edildi. Matthies, “Gürültü kirliliği ve işitme kaybı birbiriyle girift olduğu kadar çok yakın bir bağlantıya sahip” yorumunu yaptı. Norveç merkezli teknoloji araştırma şirketi SINTEF ile Dünya Sağlık Örgütü’nden alınan bilgiler birleştirilerek işitme kaybıyla gürültü kirliliği ilişkisine göre şehirler sıralandı. Stockholm, Seul, Amsterdam ve Stuttgart da işitmeyi çok fazla bozmayan şehirler olarak görülürken, Şangay, Hong Kong ve Barselona da en gürültülü şehirler arasında yer aldı. Avrupa’nın kilometrekare başına en fazla insanın düştüğü kentlerinden Paris ise en kakafonik üçüncü şehir oldu.

112 ‘imei’den yakalıyor

Sivas’ta, Acil Çağrıya gelen 1 milyon 43 bin 999 çağrıdan yüzde 70’inin asılsız olduğu saptandı. Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, “ Gereksiz meşgul edenlerin IMEI numaralarının ardından kimlikleri tespit edilmiş, ve sekiz kişiye 283’er lira idari para cezası uygulanmıştır.Yine yaparlarsa ceza katlanacaktır” denildi

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