SON DAKİKATSK'DAN RUSYA'YA CEVAP: KUVVETLERİMİZ 10 GÜNDÜR AYNI YERDE
  • TSK'dan Rusya'ya yanıt: ''Mehmetçik 10 gündür oradaydı''
  • İstanbul'da yayınevine kar maskeli saldırı
  • Erdoğan Anayasa değişikliği teklifini onayladı
  • Rusya'dan şok açıklama: O koordinatları Türkiye verdi
  • İşçi başı 666 TL destek müjdesi
YEREL HABERLER
İstanbul \ Beyoğlu
Diğer İllerSitene Ekle

İSTANBUL'DA YAYINEVİNE KAR MASKELİ SALDIRI

İstanbul'da yayınevine kar maskeli saldırı

Sabahattin Önkibar'ın "Devlet Bahçeli Ve MHP İçin Her Şey" kitabını yayımlayan Kırmızı Kedi Yayınevi'ne saldırı...

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Kırmızı Kedi Yayınevi'ne kar maskeli iki kişi tarafından saldırı düzenlendi. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre saldırı bugün saat 16.50 civarında gerçekleşti.

 Yüzünü kar maskesiyle gizlediği öğrenilen iki şahıs, yayınevinin Beyoğlu’nda bulunan binasının camlarını kırdı. Şahısların olay yerinden “Sabahattin Önkibar akıllı olsun” diye bağırarak kaçtığı öğrenilirken polis konuyla ilgili inceleme başlattı.

Kırmızı Kedi Yayınevi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başvurusu sonrasında toplatılan Sabahattin Önkibar'ın kaleme aldığı "Devlet Bahçeli ve MHP için her şey" adlı kitapla gündeme gelmişti.

108
Terör propagandası yapan er tutuklandıTerör propagandası yapan er tutuklandı
Ülkü Ocakları'ndan CHP'li Özel'e tepki !Ülkü Ocakları'ndan CHP'li Özel'e tepki !
Rus uçaklarının vurduğu Türk karargahından fotoğraflarRus uçaklarının vurduğu Türk karargahından fotoğraflar
FETÖ sanığından hakime FETÖ suçlaması !FETÖ sanığından hakime FETÖ suçlaması !
Yeni doğan torununu satmaya çalıştı !Yeni doğan torununu satmaya çalıştı !
Güney Afrika'da FETÖ'nün silah şirketi tartışılıyorGüney Afrika'da FETÖ'nün silah şirketi tartışılıyor
Başbakan Yıldırım'dan sürpriz görüşmeBaşbakan Yıldırım'dan sürpriz görüşme
CHP'li Elif Doğan Türkmen'in oda krizi !CHP'li Elif Doğan Türkmen'in oda krizi !
Kredi kartlarında tarihi rekorKredi kartlarında tarihi rekor
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS