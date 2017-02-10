İstanbul'da yayınevine kar maskeli saldırı

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Kırmızı Kedi Yayınevi'ne kar maskeli iki kişi tarafından saldırı düzenlendi. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre saldırı bugün saat 16.50 civarında gerçekleşti.

Yüzünü kar maskesiyle gizlediği öğrenilen iki şahıs, yayınevinin Beyoğlu’nda bulunan binasının camlarını kırdı. Şahısların olay yerinden “Sabahattin Önkibar akıllı olsun” diye bağırarak kaçtığı öğrenilirken polis konuyla ilgili inceleme başlattı.

Kırmızı Kedi Yayınevi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başvurusu sonrasında toplatılan Sabahattin Önkibar'ın kaleme aldığı "Devlet Bahçeli ve MHP için her şey" adlı kitapla gündeme gelmişti.