  • Trump'tan olay karar ! Listede İstanbul da var
  • AK Partili eski bakanların toplantısına Bülent Arınç damgası
  • Mide bulandıran tecavüz ! 13 yaşındaki iki çocuk hamile
  • PKK sığınağında ısı güdümlü füze bulundu
  • Merkel'den Türk liderlere Nazi yanıtı
YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

İSTANBUL'DA YENİ ARABALI VAPUR SEFERLERİ BAŞLADI

İstanbul'da yeni arabalı vapur seferleri başladı

İstanbul trafiğine nefes aldıracak İstinye - Çubuklu arabalı vapur deneme seferleri başladı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş., İstanbul trafiğine önemli bir katkı sağlayacak İstinye - Çubuklu arabalı vapur hattını hizmete alındı. Asya-Avrupa geçişlerini 8 dakikaya indirecek hattın deneme seferleri bugün saat 07.00'da başladı. Arabalı vapur ücretleri ise otomobiller 7 diğer araçlar ise 15 TL olarak belirlendi.

İlk etapta iki arabalı vapur ile hizmet verecek hatta, yılda 40 bin seferle 1 milyon 700 bin araç, 2,5 milyon yolcu taşınması hedefleniyor. Yeni hat sayesinde günde 5.000 aracın köprü trafiğinden çekilmesi planlanıyor. Bu sayede, zaman ve yakıtta önemli ölçüde tasarruf sağlanırken, karbondioksit salınımında da azalma gerçekleşecek.

İstanbul'da yeni arabalı vapur seferleri başladı

VAPURLAR DALGASIZ VE YUMUŞAK YANAŞMA ÖZELLİĞİNDE TASARLANDI

Aşiyan ve Erguvan isimli arabalı vapurlar, dalgasız ve yumuşak yanaşma özelliğinde tasarlandı. Aşiyan Gemisi, 65 otomobil, 250 yaya yolcu kapasiteliyken, Erguvan Gemisi 65 otomobil, 434 yaya yolcu kapasiteli.

İstanbul'da yeni arabalı vapur seferleri başladı

DHA
506
-
Erdoğan'ı protesto edip salondan çıktılarıErdoğan'ı protesto edip salondan çıktıları
Aşık Veysel'in oğlu son isteğini açıkladıAşık Veysel'in oğlu son isteğini açıkladı
''AK Parti'de kariyerin yolu Gülen'den geçerdi''''AK Parti'de kariyerin yolu Gülen'den geçerdi''
Fuhuş için anlaştığı kadını boğarak öldürdüFuhuş için anlaştığı kadını boğarak öldürdü
Rusya ile İsrail karşı karşıya geldi !Rusya ile İsrail karşı karşıya geldi !
Samsunlu matematik öğretmeninden görülmemiş iddiaSamsunlu matematik öğretmeninden görülmemiş iddia
İşte Erdoğan'ın bahsettiği kadın esnafİşte Erdoğan'ın bahsettiği kadın esnaf
Edirne Valiliği Özel Kalem Müdürü, Bulgaristan'dan sınır dışı edildiEdirne Valiliği Özel Kalem Müdürü, Bulgaristan'dan sınır dışı edildi
Dünyanın en hızlı büyüyen dini İslam!Dünyanın en hızlı büyüyen dini İslam!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS