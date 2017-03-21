İstanbul'da yeni arabalı vapur seferleri başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş., İstanbul trafiğine önemli bir katkı sağlayacak İstinye - Çubuklu arabalı vapur hattını hizmete alındı. Asya-Avrupa geçişlerini 8 dakikaya indirecek hattın deneme seferleri bugün saat 07.00'da başladı. Arabalı vapur ücretleri ise otomobiller 7 diğer araçlar ise 15 TL olarak belirlendi.

İlk etapta iki arabalı vapur ile hizmet verecek hatta, yılda 40 bin seferle 1 milyon 700 bin araç, 2,5 milyon yolcu taşınması hedefleniyor. Yeni hat sayesinde günde 5.000 aracın köprü trafiğinden çekilmesi planlanıyor. Bu sayede, zaman ve yakıtta önemli ölçüde tasarruf sağlanırken, karbondioksit salınımında da azalma gerçekleşecek.

VAPURLAR DALGASIZ VE YUMUŞAK YANAŞMA ÖZELLİĞİNDE TASARLANDI

Aşiyan ve Erguvan isimli arabalı vapurlar, dalgasız ve yumuşak yanaşma özelliğinde tasarlandı. Aşiyan Gemisi, 65 otomobil, 250 yaya yolcu kapasiteliyken, Erguvan Gemisi 65 otomobil, 434 yaya yolcu kapasiteli.