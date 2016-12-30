İSTANBUL'DA YILBAŞI GECESİ İÇİN ÇARPICI ÖNLEM

İstanbul'da yılbaşı gecesi için çarpıcı önlem

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yılbaşı tedbirleri kapsamında 7 ilçeye 24 saat boyunca kamyon, TIR ve beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişini yasakladı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, yılbaşı tedbirleri kapsamında bazı önlemler alındı. Bu önlemler arasında, ağır tonajlı araçlara da tedbir getirildi. Önlemlerle ilgili yapılan açıklamada, Fatih, Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş,  Sarıyer, Bakırköy, Kadıköy ilçelerinde, TIR, kamyon, beton mikseri ve ağır tonajlı araçların ilçelere girmesinin yasaklandığı belirtildi.

Fransa ve Almanya’da yaşanan, kalabalığın arasında dalan kamyon benzeri saldırılara engel olmak için alınan tedbirle; Cumartesi günü saat 08.00’den, pazar günü saat 08.00’a kadar belirlenen ilçelere ağır vasıta araçlara yasaklandı.

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Sözcü
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