SON DAKİKAHAVALİMANINDA ÇATIŞMA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI !
  • İzmir'de ortaokulda çıplak arama skandalı
  • Trafik ışıklarında yeni düzenleme
  • AK Parti'nin anketi: Hayırcı AK Partililerin oranı belli oldu
  • Sosyal medyada bombalı eylem alarmı !
  • ''Eli silah tutan Suriyelileri, Suriye'ye göndereceğiz''
YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

İSTANBUL'DA YİNE HAFRİYAT KAMYONU DEHŞETİ

İstanbul'da yine hafriyat kamyonu dehşeti

Yenibosna'da hafriyat kamyonunun önüne kattığı aracı metrelerce sürüklemesi kameralara saniye saniye yansıdı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Yenibosna'da hafriyat kamyonunun önüne kattığı aracı metrelerce sürüklemesi kameralara saniye saniye yansıdı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken kamyonun sürüklediği otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Yenibosna'da Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde ilerleyen otomobillerin arasına giren hafriyat kamyonu bir aracı önüne katarak sürükledi. Kamyonun caddedeki aracı önüne katarak metrelerce sürüklediği o anları kameralar saniye saniye kaydetti. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken kamyonun sürüklediği otomobilde maddi hasar meydana geldi.Görüntülerde yola girmeye çalışan araca hafriyat kamyonu çarpıyor. Kamyon aracı bir süre sürüklüyor.

İHA
258
-
FETÖ'cü polis müdürünün kızının evinden bakın neler çıktıFETÖ'cü polis müdürünün kızının evinden bakın neler çıktı
Askerde PKK propagandası !Askerde PKK propagandası !
Aşk yaşadığı yengesi mesaj atmış: Hadi artık bitir işiniAşk yaşadığı yengesi mesaj atmış: Hadi artık bitir işini
MHP'li Atila Kaya'dan şok sözlerMHP'li Atila Kaya'dan şok sözler
Bilirkişiler kriptolu telefonların dinlenebileceğini belirlediBilirkişiler kriptolu telefonların dinlenebileceğini belirledi
Neçirvan Barzani'den olay sözlerNeçirvan Barzani'den olay sözler
Deniz Baykal peygamber açıklamasını böyle savunduDeniz Baykal peygamber açıklamasını böyle savundu
İçişleri Bakanı: Hadi boğun da görelimİçişleri Bakanı: Hadi boğun da görelim
Papaza cinsel istismar davası !Papaza cinsel istismar davası !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS