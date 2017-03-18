İstanbul'da yine hafriyat kamyonu dehşeti

Yenibosna'da hafriyat kamyonunun önüne kattığı aracı metrelerce sürüklemesi kameralara saniye saniye yansıdı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken kamyonun sürüklediği otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Yenibosna'da Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde ilerleyen otomobillerin arasına giren hafriyat kamyonu bir aracı önüne katarak sürükledi. Kamyonun caddedeki aracı önüne katarak metrelerce sürüklediği o anları kameralar saniye saniye kaydetti. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken kamyonun sürüklediği otomobilde maddi hasar meydana geldi.Görüntülerde yola girmeye çalışan araca hafriyat kamyonu çarpıyor. Kamyon aracı bir süre sürüklüyor.