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İSTANBUL'DA YOĞUN SİS ! SEFERLER İPTAL EDİLDİ

İstanbul'da yoğun sis ! Seferler iptal edildi

İstanbul'da yoğun sis nedeniyle hava ve deniz ulaşımı aksıyor.

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İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Türk Hava Yolları ile İstanbul Deniz Otobüsleri, bazı seferlerini iptal etti.

İstanbul'da dün tüm gün boyu etkisini sürdüren sis, bu sabah saatlerinde de etkili oluyor. İstanbul'da görüş mesafesi bazı bölgelerde yer yer 40 metreye kadar düşüyor.

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Büyükşehir Belediyesine ait panolarda trafikte ilerleyen araçlar sis yazısıyla uyarıldı. Trafikte ilerleyen araçlar ise uyarıları dikkate alarak sis lambalarını kullanarak ilerliyor. Boğaz çevresinde de etkili olan sis 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü adeta görünmez hale getirdi.

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THY'DEN SEFER İPTALLERİ

Türk Hava Yolları (THY) ile İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), yaşanan bu olumsuzluk nedeniyle sefer iptallerine gitti.

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İDO İPTALLERİ

06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
07:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
07:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
07:10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü
07:15 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot
07:30 Yenikapi - Bursa Hızlı Feribot
07:30 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot
07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
07:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

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