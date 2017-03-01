İstanbul'da yoğun sis ! Seferler iptal edildi

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Türk Hava Yolları ile İstanbul Deniz Otobüsleri, bazı seferlerini iptal etti.

İstanbul'da dün tüm gün boyu etkisini sürdüren sis, bu sabah saatlerinde de etkili oluyor. İstanbul'da görüş mesafesi bazı bölgelerde yer yer 40 metreye kadar düşüyor.

Büyükşehir Belediyesine ait panolarda trafikte ilerleyen araçlar sis yazısıyla uyarıldı. Trafikte ilerleyen araçlar ise uyarıları dikkate alarak sis lambalarını kullanarak ilerliyor. Boğaz çevresinde de etkili olan sis 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü adeta görünmez hale getirdi.

THY'DEN SEFER İPTALLERİ

Türk Hava Yolları (THY) ile İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), yaşanan bu olumsuzluk nedeniyle sefer iptallerine gitti.

İDO İPTALLERİ

06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

07:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

07:10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü

07:15 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot

07:30 Yenikapi - Bursa Hızlı Feribot

07:30 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot

07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü