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İSTANBUL'DAKİ DEAŞ SORUŞTURMASINDA FLAŞ GELİŞME

İstanbul'daki DEAŞ soruşturmasında flaş gelişme

DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheli için tutuklama talep edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından terör örgütü DEAŞ (ISID) mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 41 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı verildi.

Polis, 33 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye götürüldü. Savcı, 28 şüpheli için "Terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklama talebinde bulundu. 4 kişi adli kontrolle hakimliğe sevk edilirken bir kişi sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 8 kişinin firari olduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

DHA
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