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İSTANBUL'DAKİ HELİKOPTER KAZASININ NEDENİ BELLİ OLDU

İstanbul'daki helikopter kazasının nedeni belli oldu

Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul'da düşen helikopterin televizyon kulesine çarptığını açıkladı.

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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Beylikdüzü'nde düşen helikopter ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklama şu şekilde:

"Bugün saat 11.16'da Kuğu Havacılık ve Turizm AŞ" ye ait TÇHEZ tescilli helikopter, Atatürk Havalimanı'ndan görerek kalkış yapmış, saat 11.20'de bir TV kulesine çarparak E-5 karayoluna düşmüştür.

Kalkış esnasında hava şartlarının normal olduğu bildirilirken, helikopterde 2 pilot, 4'ü yabancı uyruklu 5 yolcu olmak üzere 7 kişinin seyahat ettiği bildirilmiştir. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetmiştir.

Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu uzmanları, söz konusu kazaya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere kaza yerine gönderilmiştir"

DHA
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